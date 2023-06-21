Джейхун Байрамов встретился с генсеком ОБСЕ

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21 июня 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Соединенное Королевство встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмит.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы, стоящие на повестке дня сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, в том числе региональные вопросы.

Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил, что Азербайджан, поддерживающий эффективную многосторонность в поддержании международного мира и безопасности, сотрудничает в этом направлении с рядом международных и региональных организаций, в том числе с ОБСЕ.

Байрамов проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, в том числе об усилиях Азербайджана по нормализации отношений с Арменией и продвижению мирной повестки дня. Было отмечено, что указанный Азербайджаном конструктивный подход сталкивается с постоянными военно-политическими провокациями Армении. Было подчеркнуто, что, несмотря на существующие вызовы и трудности, Азербайджан намерен продолжать усилия по установлению мира и безопасности в регионе.

Генеральный секретарь Хельга Шмит отметила, что ОБСЕ придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и заинтересована в дальнейшем развитии отношений в этом направлении. Она подчеркнула важность деятельности по установлению мира в регионе, снятию напряженности.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.