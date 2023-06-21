Хакан Фидан обсудил с Блинкеном нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией (обновлено)

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В ходе встречи министра иностранных дел Хакана Фидана и госсекретаря США Энтони Блинкена в Лондоне обсуждены ситуация в Украине, расширение НАТО и двусторонние связи.

Согласно информации дипломатических источников в Анкаре, обсуждения состоялись на полях двухдневной Международной конференции по восстановлению Украины, передает «Анадолу».

Главы дипломатий затронули также вопросы реализации Черноморской зерновой инициативы и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился в среду в Лондоне в рамках конференции по восстановлению Украины с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили украинский кризис, двусторонние отношения, а также предстоящий в июле саммит НАТО в Вильнюсе, передает из британской столицы телеканал TRT.

«Мы находимся в Лондоне, чтобы продемонстрировать нашу поддержку Украине. Наряду с этим мы обсудим двусторонние и международные вопросы, а также проблемы, касающиеся сотрудничества как в рамках НАТО, так и в других форматах», – приводит TRT высказывания Фидана со встречи с Блинкеном.

В рамках участия в конференции в Лондоне глава турецкого МИД ранее провел встречи с коллегами из Австрии, Италии, ФРГ, Дании и ряда других стран.