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Захарова прокомментировала возможное открытие консульства Турции в Шуше

Захарова прокомментировала возможное открытие консульства Турции в Шуше

Открытие консульства Турции в Шуше является темой двусторонних отношений между Баку и Анкарой.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По словам Захаровой, вопрос открытия консульских учреждений где бы то ни было, в частности в Шуше, остается темой двусторонних связей. В данном случае – между Баку и Анкарой.

«…В то же время мы понимаем чувствительность вопроса для Еревана. В наших контактах акцентируем на необходимость учета интересов друг друга и важность процесса нормализации как армяно-азербайджанских так и армяно-турецких отношений», – добавила она.

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