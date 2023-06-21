Служба электронной безопасности предупредила граждан о мошенничестве в Telegram

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Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта предупредила граждан о фишинговых ссылках, рассылаемых через Telegram.

Как сообщили в ведомстве, в последние дни от имени различных профилей в Telegram гражданам рассылаются фишинговые ссылки.

После перехода по ссылке от пользователя требуется ввести номер мобильного телефона, который он использовал при регистрации в Telegram. Затем ему высылается код подтверждения. После того, как гражданин вводит код подтверждения, его аккаунт в Telegram и переписка оказываются в руках злоумышленников. Далее бот, уже используя перехваченный аккаунт, рассылает от имени пользователя фишинговые ссылки его контактам в Telegram.

«Служба электронной безопасности» призывает граждан с осторожностью отнестись к подобным сообщениям. Гражданам рекомендуется при получении сообщений с подозрительными ссылками от имени какого-либо учреждения сначала уточнить информацию в самом учреждении. Гражданам не рекомендуется вводить свои банковские данные, номера мобильных телефонов и другую личную информацию на неизвестных интернет-ресурсах. Кроме того, нельзя кому-либо сообщать отправленный код подтверждения», – говорится в заявлении.