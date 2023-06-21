Захарова прокомментировала возможное открытие консульства Турции в Шуше |
Путин: Украинское контрнаступление приостановилось (видео) |
Премьер распорядился направить в село Союдлю мониторинговую группу |
Зеленский назвал Путина «вторым королем антисемитизма после Гитлера» |
У Пашиняна сообщили, что достигли консенсуса с Баку по запуску ж/д линии Араздейен-Горадиз |
Зеленский объяснил, почему контрнаступление продвигается «медленнее, чем хотелось бы» |
Григорян сообщил о «положительном ответе» Мустафаева |
Искусственное озеро на территории села Союдлу создаваться не будет |
Блинкен объявил о дополнительном пакете помощи Украине на $1,3 млрд |
Главное Политика

Захарова: Россия готова определить границы между Азербайджаном и Арменией

Захарова: Россия готова определить границы между Азербайджаном и Арменией

Обвинения в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны и безосновательны.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о вызове посла РФ Сергея Копыркина в МИД Армении в связи со стрельбой в районе Лачинской дороги.

«Инцидент 15 июня в упомянутом вами районе (Лачинская дорога – ред.) со стороны Армении связан с общей проблемой отсутствия делимитированной армяно-азербайджанской границы. Российская сторона неоднократно призывала запустить работу эффективную, такую основательную, работу двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при нашем консультативном содействии», – отметила Мария Захарова.

По ее словам, Россия готова с определением прохождения пограничной линии.

«Мы готовы помочь с определением прохождения пограничной линии, и на данном участке, которое стало очередным яблоком раздора между сторонами. Обвинения в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны и безосновательны. Мы настоятельно рекомендовали бы снизить градус риторики в СМИ на этот счет. Миротворцы тесно работают со сторонами по нормализации ситуации. Они четко выполняют задачу по стабилизации обстановки и поддержанию режима прекращения огня и боевых действий в зоне своей ответственности», – заключила Мария Захарова.

Теги:
Из этой рубрики
Байрамов и Клеверли провели встречу в рамках Конференции по восстановлению Украины
Политика

Байрамов и Клеверли провели встречу в рамках Конференции по восстановлению Украины

2023/06/21, 19:54
Россия призвала Армению не самоустраняться
Политика

Россия призвала Армению не самоустраняться

2023/06/21, 19:46
Захарова прокомментировала возможное открытие консульства Турции в Шуше
Политика

Захарова прокомментировала возможное открытие консульства Турции в Шуше

2023/06/21, 18:53
Захарова: Россия готова определить границы между Азербайджаном и Арменией
Политика

Захарова: Россия готова определить границы между Азербайджаном и Арменией

2023/06/21, 18:15
Члены армянской диверсионной группы предстанут перед судом
Политика

Члены армянской диверсионной группы предстанут перед судом

2023/06/21, 17:34
Штайнмайер поднялся на борт судна "Зарифа Алиева"
Политика

Штайнмайер поднялся на борт судна «Зарифа Алиева»

2023/06/21, 16:23
Джейхун Байрамов обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию в регионе
Политика

Джейхун Байрамов обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию в регионе

2023/06/21, 15:24
Зеленский объяснил, почему контрнаступление продвигается «медленнее, чем хотелось бы»
Политика

Зеленский объяснил, почему контрнаступление продвигается «медленнее, чем хотелось бы»

2023/06/21, 14:55
Велизаде: Баку не может жертвовать долгосрочными интересами ради субъективных санкций против России
Политика

Велизаде: Баку не может жертвовать долгосрочными интересами ради субъективных санкций против России

2023/06/21, 14:33