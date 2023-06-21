Захарова: Россия готова определить границы между Азербайджаном и Арменией

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Обвинения в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны и безосновательны.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о вызове посла РФ Сергея Копыркина в МИД Армении в связи со стрельбой в районе Лачинской дороги.

«Инцидент 15 июня в упомянутом вами районе (Лачинская дорога – ред.) со стороны Армении связан с общей проблемой отсутствия делимитированной армяно-азербайджанской границы. Российская сторона неоднократно призывала запустить работу эффективную, такую основательную, работу двусторонней комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при нашем консультативном содействии», – отметила Мария Захарова.

По ее словам, Россия готова с определением прохождения пограничной линии.

«Мы готовы помочь с определением прохождения пограничной линии, и на данном участке, которое стало очередным яблоком раздора между сторонами. Обвинения в адрес российских миротворцев абсолютно беспочвенны и безосновательны. Мы настоятельно рекомендовали бы снизить градус риторики в СМИ на этот счет. Миротворцы тесно работают со сторонами по нормализации ситуации. Они четко выполняют задачу по стабилизации обстановки и поддержанию режима прекращения огня и боевых действий в зоне своей ответственности», – заключила Мария Захарова.