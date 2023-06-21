Протесты в Гедабеке: Москва решила «отомстить»?

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Ситуация в Гедабеке по-прежнему в центре внимания. Второе искусственное озеро в селе Сеюдлю создаваться не будет — в этом заверил жителей глава ИВ Гедабекского района Орхан Мурсалов. Первый – и масштабный — шаг к разблокировке ситуации сделан. Но ставить точку в истории с протестами еще рано.

Здесь, безусловно, нужно сразу и четко провести «красные линии». Чем бы ни руководствовалась полиция, «пшикать» в лицо женщине, тем более далеко не молодой, перцовый газ недопустимо. Но это не отменяет и другой стороны медали. Тем более недопустимо бросаться в полицию камнями, подбадривая себя базарной и ненормативной лексикой. Особенно если в этот момент полиция никого не лупит дубинками и не травит газом. Тем более не следовало бы выдавать пожилых сельчанок, с упоением бросающих камни в полицию под аккомпанемент базарной брани, за образец азербайджанской женщины и пускать в ход аргументы в стиле «он бы своей матери газ в лицо пустил?» Хочется надеяться, что у тех, кто пишет нечто подобное в соцсетях, матери не кидаются камнями и не используют такого рода лексику.

И, наконец, нельзя не заметить многих «странностей» пикета в Гедабеке. На попавших в Сеть, в том числе на сайт азербайджанской службы Би-Би-Си, фотографиях сельчане держат в руках плакаты — одинаковый формат, типографская печать, «пейзажный» фон, «дизайнерский» шрифт, лозунги, написанные далеко не «сельским» языком…И ни одного — НИ ОДНОГО! — самодельного плаката.

Откуда эти плакаты взялись в руках у сельских жителей? Изготовить такую наглядную агитацию требует времени, денег и соответствующего оборудования, и вряд ли оно есть в селе Сеюдлю. Тогда кто и, главное, зачем привез эти плакаты в село? Одни только эти плакаты – уже повод поинтересоваться, были ли у событий в селе Сеюдлю внешние заказчики.

А вот тут начинают всплывать совсем уж неожиданные параллели. Добыча золота в Гедабеке ведется не первый год. Но тут ее экологическими последствиями «внезапно» озаботились профессиональные грантополучатели из числа тех, кто числится в партнера как бы западных и прозападных НПО, но в реальности выполняет заказы Кремля. Причём озаботились как раз в то время, когда «полетел» российский «золотой» бизнес на Южном Кавказе. Сначала прекратился грабеж азербайджанского золота в Кельбаджарском районе, на Зодском руднике, где активничала российская «ГеоПроМайнинг». Работу поначалу прекратили из-за войны, а потом оказалось, что основные залежи золота находятся на азербайджанской территории. А теперь — новый удар. Установка погранично-пропускного пункта в Лачине прекратила, кроме всего прочего, еще и грабеж месторождений Гызылбулаг и Демирли, где тоже неплохо нагревали руки российские олигархи, и это, смеем заверить, не только Рубен Варданян. И, наконец, Азербайджан все увереннее выходит на мировой рынок золота, разрабатывает свои месторождения, диверсифицирует экономику…

И вот, похоже, Москва решила «отомстить». И в ответ устроить проблемы азербайджанским золотодобытчикам. И не только золотодобытчикам — на подходе и очередные вопли о «правах человека», с помощью которых Кремль старательно вбивает клин между нашей страной и потенциальными партнерами на Западе, и ироничные шпильки «им бы своей экологией заняться» и т.д. и т.п.

И то, что еще за несколько дней до протестов по поводу ситуации в селе Сеюдлю внезапно заговорила азербайджанская служба радио «Азадлыг», встраивается в общий тренд. Находясь на официальном финансировании Конгресса США, сия далеко не уважаемая структура слишком часто занимается продвижением кремлевского нарратива, чтобы считать это случайностью.

Так что остается только призвать к самому тщательному и полному расследованию событий в селе Сеюдлю. Потому как общество имеет право знать не только то, кто «пшикнул» в лицо «няняшке» газ, то и то, кто перед этим вложил ей в руку камень. И это не фигура речи.

Максуд Салимов