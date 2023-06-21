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Штайнмайер поднялся на борт судна «Зарифа Алиева»

Штайнмайер поднялся на борт судна "Зарифа Алиева"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и директор порта Курык Серик Ахметов побывали на пришвартованном в порту Курык паромном судне типа RoPax «Зарифа Алиева» ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO).

Как сообщили в ASCO, президент Германии был проинформирован о том, что это судно вместе с другими судами ASCO играет важную роль в развитии цепочки грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

Капитан судна Тахмираз Исмаилов сказал, что паромное судно «Зарифа Алиева» построено в Азербайджане и по грузоподъемности оно одно из крупных судов, существующих в Каспийском море, и может перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов типа цистерн или 50 фур.

Отметим, что по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Казахстан.

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