Джейхун Байрамов обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию в регионе

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

Об этом написал в «Twitter» глава МИД Азербайджана.

Министр отметил, что провел плодотворную встречу с Османи:

«Я доволен встречей с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи в рамках конференции по восстановлению Украины. Мы обсудили повестку двусторонних отношений Азербайджана и Македонии, сотрудничества в рамках ОБСЕ, а также постконфликтную ситуацию в нашем регионе», – написал Байрамов.