Зеленский назвал Путина «вторым королем антисемитизма после Гитлера» |
У Пашиняна сообщили, что достигли консенсуса с Баку по запуску ж/д линии Араздейен-Горадиз |
Зеленский: Контрнаступление продвигается «медленнее, чем хотелось бы» |
Григорян сообщил о «положительном ответе» Мустафаева на свое предложение |
Искусственное озеро на территории села Союдлу создаваться не будет |
Блинкен объявил о дополнительном пакете помощи Украине на $1,3 млрд |
Коррупция на Олимпийских играх: полиция провела обыски в штаб-квартире оргкомитета в Париже |
Так что же произошло в Гедабеке? |
МВД вновь об инциденте в селе Сеюдлю: Полицейский поддался эмоциям |
Главное Политика

Джейхун Байрамов обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию в регионе

Джейхун Байрамов обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи.

Об этом написал в «Twitter» глава МИД Азербайджана.

Министр отметил, что провел плодотворную встречу с Османи:

«Я доволен встречей с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи в рамках конференции по восстановлению Украины. Мы обсудили повестку двусторонних отношений Азербайджана и Македонии, сотрудничества в рамках ОБСЕ, а также постконфликтную ситуацию в нашем регионе», – написал Байрамов.

Теги:
Из этой рубрики
Джейхун Байрамов обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию в регионе
Политика

Джейхун Байрамов обсудил с председателем ОБСЕ ситуацию в регионе

2023/06/21, 15:24
Зеленский: Контрнаступление продвигается «медленнее, чем хотелось бы»
Политика

Зеленский: Контрнаступление продвигается «медленнее, чем хотелось бы»

2023/06/21, 14:55
Велизаде: Баку не может жертвовать долгосрочными интересами ради субъективных санкций против России
Политика

Велизаде: Баку не может жертвовать долгосрочными интересами ради субъективных санкций против России

2023/06/21, 14:33
ECRI: Армения для очернения политоппонентов использует термины «азербайджанец» и «тюрок»
Политика

ECRI: Армения для очернения политоппонентов использует термины «азербайджанец» и «тюрок»

2023/06/21, 13:35
Откровения от Пашиняна: Баку следует держать порох сухим
Политика

Откровения от Пашиняна: Баку следует держать порох сухим

2023/06/21, 09:58
В Офисе Зеленского упрекнули Израиль в «нейтралитете»
Политика

В Офисе Зеленского упрекнули Израиль в «нейтралитете»

2023/06/20, 19:50
Лукашенко: «Если мы обратим внимание на сложнейшую проблему Азербайджана и Армении...»
Политика

Лукашенко: «Если мы обратим внимание на сложнейшую проблему Азербайджана и Армении…»

2023/06/20, 19:03
МИД Азербайджана: Пашинян еще раз продемонстрировал, как армянская сторона искажает факты
Политика

МИД Азербайджана: Пашинян еще раз продемонстрировал, как армянская сторона искажает факты

2023/06/20, 18:24
Лавров: Баку и Ереван понимают, что у Запада нет искреннего желания помочь мирному урегулированию
Политика

Лавров: Баку и Ереван понимают, что у Запада нет искреннего желания помочь мирному урегулированию

2023/06/20, 18:10