Велизаде: Баку не может жертвовать долгосрочными интересами ради субъективных санкций против России

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Татарстан – очень значимый субъект России, который важен для тюркского мира. Об этом сказал политолог Ильгар Велизаде, комментируя визит раиса Татарстана Рустама Минниханова в Азербайджан.

«Татарстан – очень своеобразная республика, даже, будучи субъектом России, он на особых правах, отношения между Казанью и Москвой – особенные. В прежние годы это были специальные конституционные акты, которые предусматривали особый характер отношений между Татарстаном и центром – Москвой. Конечно, сейчас ситуация поменялась после ряда конституционных изменений, но определенные привилегии за Татарстаном остались», – сказал эксперт.

Сам Рустам Минниханов, как и свой предшественник Шаймиев, пользуется большим авторитетом у татар. Татары разбросаны по всей России. Он пользуется огромным авторитетом не только у татар, но и у тюркских государств, в частности среди стран членов ОТГ. У него сложились очень тесные отношения с президентами Турции, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана, сказал эксперт.

«Достаточно отметить, что он – единственный глава республики-субъекта России, которого ежегодно с Днем республики поздравляет Реджеп Тайип Эрдоган. Второго такого лидера субъекта России нет. Это говорит о роли Минниханова в российской внешней политике и о роли Татарстана», – подчеркнул эксперт.

Велизаде добавил, что Татарстан является активным членом международной организации «Тюрксой». В Татарстане проводятся мероприятия в рамках «Тюрксой». Ведь тюркский мир — это не только тюркские страны, но и тюркские народы, проживающие в других странах. Татары — важный элемент тюркского мир.

Аналитик отметил, что Татарстан в отличие от других субъектов России не сидит на дотациях.

«Он не финансируется из федерального бюджета, а зарабатывает деньги сам. Есть очень много предприятий, которые хорошо зарекомендовали себя на внешних рынках, в частности КАМАЗ. Поэтому развитие отношений Азербайджана и Татарстана играет важную роль как в тюркском сотрудничестве, так и в отношениях между Азербайджаном и Россией», – сказал он.

По его мнению, что для Азербайджана важно, чтобы отношения с Татарстаном развивались, поскольку они имеют культурно-историческую подоплеку.

«Этот визит важен для нас, и мы готовы инвестировать в Татарстан для поддержания экономики этого края. Санкции санкциями, но наши отношения имеют более глубокие связи и корни. Мы не можем жертвовать своими долгосрочными интересами ради субъективных санкций. И мы сохраним экономическое партнерство и даже расширим его. КАМАЗ – не под санкциями. Эта компания давно зарегистрирована и действует в Азербайджане», – добавил он.

Эксперт сказал, что Россия заинтересована в усилении своей производственной инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана: «Это стратегические территории, которые являются составной частью Зангезурского транспортного коридора. Для России важно, чтобы в этом регионе были представлены и ее экономические интересы».

Ниджат Гаджиев