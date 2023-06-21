ECRI: Армения для очернения политоппонентов использует термины «азербайджанец» и «тюрок»

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В очередном отчете, подготовленном ECRI по Армении, отмечено, что периодически в политической и общественной жизни страны происходят инциденты, связанные с ненавистнической риторикой, в том числе, с призывами к насилию, сообщили в МИД Азербайджана.

«В этом контексте в качестве примера ненавистнической риторики в Армении с целью вызвать внутренние разногласия и помешать мирным переговорам для очернения политических оппонентов используются термины «азербайджанец» и «тюрок». При этом подчеркивается, что в Армении нет азербайджанской общины, а количество проживающих или приезжающих в страну тюрков неизвестно», – подчеркивается в информации.