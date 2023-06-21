Мубариз Гурбанлы: Есть факты злоупотребления религией

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В Азербайджане насчитывается около 2500 мечетей.

Об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы в ходе выступления на конференции «Азербайджанская государственно-религиозная модель», сообщает АПА.

Председатель комитета отметил, что постоянно функционируют до 1500 таких мечетей.

Мубариз Гурбанлы также коснулся злоупотреблений религией: «Есть случаи злоупотребления исламом и другими религиями. Перед нашим государством стоит задача превратить Азербайджан в самое сильное государство в регионе».