Мубариз Гурбанлы: Есть факты злоупотребления религией

В Азербайджане насчитывается около 2500 мечетей.
Об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы в ходе выступления на конференции «Азербайджанская государственно-религиозная модель», сообщает АПА.
Председатель комитета отметил, что постоянно функционируют до 1500 таких мечетей.
Мубариз Гурбанлы также коснулся злоупотреблений религией: «Есть случаи злоупотребления исламом и другими религиями. Перед нашим государством стоит задача превратить Азербайджан в самое сильное государство в регионе».