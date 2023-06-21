Откровения от Пашиняна: Баку следует держать порох сухим

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«Викиликс одного премьера» — именно так можно охарактеризовать шоу Никола Пашиняна на заседании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны. «Шашлычный варчапет» обрушил на аудиторию целую серию откровений. Он рассказал, как подписывал Трехстороннее заявление, с придыханием поведал, что за 44 дня войны звонил Путину аж 60 раз (!!!), приоткрыл завесу, как договаривались о прекращениях огня и как эти договоренности, по его версии, срывались…Коснулся даже такой интригующей темы, как «территориальный размен». Но…

Прежде всего, Никол Пашинян в своих откровениях слишком многое оставляет, скажем так, «за кадром». Так, премьер-министр Армении никоим образом не коснулся собственных пьяных танцев на Джыдыр-дюзю в Шуше, переноса туда «инаугурации» Араика Арутюняна и воплей «Карабах — это Армения, и точка!», которые по сути дела уничтожили переговорный процесс. Изящно вынес за скобки, как назначил министром обороны Давида Тонояна, который тут же принялся обещать «новую войну за новые территории», и Вагаршака Арутюняна, любителя обещать ракетные удары по Гяндже и Мингячевиру. И тем более обошёл то обстоятельство, что началась 44-дневная война с масштабной вооруженной провокации Армении, а не с контрнаступления Азербайджана.

Более того, Пашинян, слёзно и с придыханием ударяясь в «воспоминания», как он звонил Путину и спрашивал, что он должен сделать, чтобы остановить войну, не отвечает на куда более важный вопрос: а почему он, Никол Воваевич Пашинян, не звонил в Баку? Президент и Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев с первых же дней войны неоднократно заявлял: мы готовы прекратить огонь хоть сейчас, но Армения должна предоставить график вывода своих войск с азербайджанской территории. Но Пашинян этого графика не предоставлял вплоть до 9 ноября 2020 года. Так что же искал «шашлычный варчапет» — способ прекратить войну или возможность остановить азербайджанское наступление, но при этом сохранить захваченные Арменией земли под контролем Еревана?

Но этот план не удался в результате мужества, стойкости и высочайшего профессионализма азербайджанской армии? Признавать, что планы ереванского командования были разбиты азербайджанским «Железным кулаком», конечно, не хочется. Но пытаться этот факт затереть, да еще столь неумно — это даже не смешно. Врать нехорошо, Никол Воваевич. Особенно если могут публично пригвоздить за язык. Понятно, что рассказывать о том, на что согласились и что подписали до него Роберт Кочарян и Серж Саргсян, куда приятнее и комфортнее, чем говорить о собственных действиях и политической ответственности за них, но сама эта ответственность никуда не денется.

И это еще не все. Вот, к примеру, Никол Воваевич рассказывает душещипательную историю: ах, договорились о прекращении огня в ночь с 9 на 10 октября, но нехороший Азербайджан эти договоренности соблюдать не стал. Точно так же «так и не было достигнуто» прекращение огня в ночь на 18 октября.

Ну что же, придется освежить память Николу Воваевичу. И напомнить, как 11 октября по его приказу ВС Армении попытались ударить по плотине Мингячевирской ГЭС — теперь, на фоне катастрофы в Украине в результате подрыва Каховской ГЭС, мы можем представить себе, какой трагедии избежал тогда Азербайджан. Перемирие 18 октября тоже было сорвано в результате действий Армении — 19 октября в очередной раз армянские ракеты ударили по Гяндже. Но об этом Никол Воваевич старательно умалчивает. Как и о том, что срывать прекращение огня — старая тактика Армении.

Здесь, наверное, надо обратиться к событиям первой карабахской войны. Когда тоже неоднократно как бы объявлялось о прекращении огня, но Армения, перегруппировав силы и подтянув резервы, прежде всего разного рода «ихтамнетов», переходила в наступление, используя фактор внезапности, и осуществляла очередные территориальные захваты. Эту же тактику Пашинян пытался повторить и во время 44-дневной войны. Но, как оказалось, Азербайджан уже другой. И армия у него другая. Профессиональная, подготовленная, вооруженная и очень мотивированная. Так что старые мошеннические приёмы уже не сработали.

Это далеко не полный список всего того, о чем старательно умалчивал «шашлычный варчапет». Но вывод из всего этого VIP-словоблудия один. Устроенное Николом Воваевичем шоу на парламентской трибуне уже превращается в демонстрацию недоговороспособности официальных властей Армении. И в подтверждение, что уроков из своего разгрома в 44-дневной войне в Ереване так и не извлекли.

А значит, нам следует держать порох сухим. И быть готовыми к новым вооруженным вылазкам Еревана. Где, к сожалению, так и не появилось политиков, готовых к реализации настоящей мирной повестки, а не только к разговорам о ней.

Нурани, обозреватель