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Известный литовский историк предложил изменить название России

Известный литовский историк предложил изменить название России

Известный литовский историк Альфредас Бумблаускас предлагает изменить литовское название России и объяснить литовскому обществу, что слово Русь россияне присвоили себе, отобрав у украинцев, пишет Delfi.lt.

Бумблаускас предлагает называть Россию по-литовски не Rusiją, как сейчас, а Rosija, русских же — россиянами. Тем самым он хочет, чтобы в корне литовского названия не было преемственности между Россией и Русью. «Мой вариант — различие между Россией и русскими», — сказал историк.

Русские в средневековье жили в Киевской Руси, т. е. в нынешней Украине, а на нынешних российских землях было Великое княжество Московское, утверждает Бумблаускас, считая, что название Русь россияне присвоили, забрав у украинцев.

По словам Бумблаускаса, переименование — это лишь последняя точка, а главное — переосмыслить и понять, почему это важно.

По его мнению, у России нет своей идентичности, вот она и пытается заимствовать ее у других, отсюда войны и революции.

«И эта история Александра II, большевиков — они все опираются на идею Москвы как третьего Рима. Это блеф, исторический, цивилизационный блеф», — убежден Бумблаускас.

По его мнению, к этому блефу прежние правители России подключили культуру и религию, а Владимир Путин усилил миф о русском мире современной пропагандой. Значит, русские, называющие себя так, сотни лет врут себе и миру о том, что они — не только колыбель славян, но и вообще другой полюс всей западной цивилизации.

Впрочем, у Бумблаускаса немало оппонентов, которые хоть и не возражают вообще против пересмотра взгляда на Россию в принципе, но считают, что это должна делать не Литва через свой язык.

А по мнению главы литовской государственной комиссии по языку Виолетты Мейлюнайте, новое название России по-литовски должны предлагать не историки, а общество.

Притом литовцы будто бы вообще куда более радикальные, сменой одной буквы их не устроишь. «Москвичи, москали, великороссы, чего только не услышишь. Тут же же орда прокремлевских, путинистов, путиноидов», — привела примеры Мейлюнайте.

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