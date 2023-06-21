Друзья Путина Ротенберги купили для его дочери дом в Альпах

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Друзья Путина Ротенберги купили для его дочери дом в Альпах, говорится в расследовании «Важных историй» и OCCRP.

Возле роскошного коттеджа на горнолыжном курорте Кицбюэль в Австрии неоднократно видели Марию Воронцову (старшую дочь Путина), а также, возможно, и самого президента. Правда, из-за санкций никто из семейства ездить туда больше не может.

Шале за 11 млн евро, как выяснили журналисты, ещё в 2013 году купила кипрская компания Wayblue Investments на заёмные средства. Деньги для сделки дала кипрская компания Аркадия Ротенберга Olpon Investments. Она дала нужную сумму его же латвийскому SMP Bank в управление, а банк выдал займ Wayblue на покупку дома.