Лавров: Баку и Ереван понимают, что у Запада нет искреннего желания помочь мирному урегулированию |
Токаев о войне в Украине и санкциях против России |
Восточный покер европейской игры |
Эстония первой на постсоветском пространстве легализовала однополые браки |
Шойгу запаниковал: Украина планирует нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow |
В бакинском метро с сентября можно будет оплачивать проезд с помощью QR-кода |
Пашинян сообщил, что звонил Путину 60 раз во время войны в Карабахе |
Байден: Угроза применения Путиным ядерного оружия реальна |
Пашинян впервые рассказал, когда подписал трехстороннее заявление по Карабаху и раскрыл новые детали |
Главное Мир

Макрон выступил против закупки вооружений в США для европейской системы ПВО

Макрон выступил против закупки вооружений в США для европейской системы ПВО

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против закупки вооружений в США для европейской системы ПВО и предложил сосредоточиться на местном производстве.

Выступая на конференции в Париже, Эммануэль Макрон заявил о том, что ЕС должен разработать стратегию защиты своего воздушного пространства. Так, по мнению французского лидера, можно уменьшить зависимость от США.

“Нам нужно знать, в чём заключается угроза… И что мы – европейцы – способны производить? И что нам необходимо покупать», – сказал Макрон. Но не следует «немедленно приобретать всё, что есть на полках», – добавил он.

Известно, что обсуждение на конференции касалось антидронных систем и систем противоракетной обороны. По словам участников, военное вторжение России в Украину и ход боевых действий показали одновременно эффективность такого оборудования и то, насколько оно важно в расстановке сил. Ядерное сдерживание тоже фигурировало в повестке.

На встрече присутствовали дипломаты из Германии, Великобритании и Швеции, соседних с Украиной Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, а также представители НАТО и ЕС.

Макрон настаивал на том, чтоб европейские оборонные производители должны разрабатывать автономные боевые системы и переносить производство на континент.

Стандартизация военной техники в США привела к росту зависимости Европы от этой страны, сказал президент, выступая за «повышение европейских стандартов».

«Американцы стандартизировали гораздо больше военной продукции, чем мы,  их федеральные агентства предоставляют огромные субсидии своим производителям», — отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
Друзья Путина Ротенберги купили для его дочери дом в Альпах
Мир

Друзья Путина Ротенберги купили для его дочери дом в Альпах

2023/06/21, 00:59
Полиция шведского Мальмё задержала Грету Тунберг
Мир

Полиция шведского Мальмё задержала Грету Тунберг

2023/06/21, 00:47
Пентагон о гибели украинцев при контрнаступлении: характерная часть конфликта
Мир

Пентагон о гибели украинцев при контрнаступлении: характерная часть конфликта

2023/06/21, 00:44
СМИ: Франция изменила свою позицию по поводу вступления Украины в НАТО
Мир

СМИ: Франция изменила свою позицию по поводу вступления Украины в НАТО

2023/06/21, 00:19
Макрон выступил против закупки вооружений в США для европейской системы ПВО
Мир

Макрон выступил против закупки вооружений в США для европейской системы ПВО

2023/06/20, 23:50
В ООН надеются на продление продуктовой сделки с Россией
Мир

В ООН надеются на продление продуктовой сделки с Россией

2023/06/20, 23:18
Британский МИД призвал обязать бизнесменов из России оплатить восстановление Украины
Мир

Британский МИД призвал обязать бизнесменов из России оплатить восстановление Украины

2023/06/20, 22:45
США призвали Китай надавить на КНДР
Мир

США призвали Китай надавить на КНДР

2023/06/20, 22:30
Таблоид Bild заменит журналистов искусственным интеллектом
Мир

Таблоид Bild заменит журналистов искусственным интеллектом

2023/06/20, 22:02