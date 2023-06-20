Макрон выступил против закупки вооружений в США для европейской системы ПВО

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Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против закупки вооружений в США для европейской системы ПВО и предложил сосредоточиться на местном производстве.

Выступая на конференции в Париже, Эммануэль Макрон заявил о том, что ЕС должен разработать стратегию защиты своего воздушного пространства. Так, по мнению французского лидера, можно уменьшить зависимость от США.

“Нам нужно знать, в чём заключается угроза… И что мы – европейцы – способны производить? И что нам необходимо покупать», – сказал Макрон. Но не следует «немедленно приобретать всё, что есть на полках», – добавил он.

Известно, что обсуждение на конференции касалось антидронных систем и систем противоракетной обороны. По словам участников, военное вторжение России в Украину и ход боевых действий показали одновременно эффективность такого оборудования и то, насколько оно важно в расстановке сил. Ядерное сдерживание тоже фигурировало в повестке.

На встрече присутствовали дипломаты из Германии, Великобритании и Швеции, соседних с Украиной Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, а также представители НАТО и ЕС.

Макрон настаивал на том, чтоб европейские оборонные производители должны разрабатывать автономные боевые системы и переносить производство на континент.

Стандартизация военной техники в США привела к росту зависимости Европы от этой страны, сказал президент, выступая за «повышение европейских стандартов».

«Американцы стандартизировали гораздо больше военной продукции, чем мы, их федеральные агентства предоставляют огромные субсидии своим производителям», — отметил он.