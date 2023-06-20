Новые механизмы финансирования «Сети грантов»

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Европейский союз объявил о крупных грантовых проектах, которые включают в себя развитие демократии и прав человека в странах программы «Восточное партнерство». В проект входят Украина, Молдова, Беларусь, Грузия и Армения, а также Азербайджан. Согласно официальному заявлению, он предусматривает «осуществление журналистских расследований на темы, представляющие общественный интерес». Каждый из участников этого конкурса, который состоится в 2023 году, можно выиграть 100 000 евро. Победившие представители СМИ будут проводить расследования в таких областях, как коррупция, финансовые преступления, организованная преступность, общественная безопасность, демократия и права человека, окружающая среда и изменение климата, здравоохранение.

Учреждения США, выступающие в качестве доноров, в том числе USAID, посольство США в Азербайджане, тоже предоставили возможность для получения крупных грантов на 2023 год. Можно выиграть грант в размере 65 тысяч долларов США за каждый проект, представленный в номинациях «Развитие профессиональной прессы», «Продвижение гражданской журналистики», «Оценка потребностей СМИ», «Повышение активности социальных медиа по темам, представляющим общественный интерес» и в других подобных направлениях. Количество участников не ограничено. Конкурс является безлимитным.

Одним из активных участников списка грантовых проектов общественного сектора Азербайджана на 2023 год является Совет Европы. Совет Европы выделил в общей сложности 4,5 млн. евро на проекты в социальной, экономической, культурной и других сферах.

Это известные доноры. Список организаций и фондов, которые предоставили место Азербайджану в грантовых проектах на 2023 год, обширен. Многочисленные известные и малоизвестные доноры объявили в Азербайджане конкурсы на крупные гранты «для проведения расследований по темам, представляющим общественный интерес».

На первый взгляд кажется, что это хорошо. Похвально, что донорские институты вновь активизировались в нашей стране, проявляют интерес к Азербайджану, поддерживают решение социальных проблем. Такие проекты, помимо помощи в устранении целевых проблем, также оказывают положительное влияние на развитие, профессионализацию и институционализацию партнерских НПО и СМИ, сообществ, проявляющих активность в социальных сетях. Косвенно они поощряют развитие демократических традиций и формирование сообществ в соответствии с современными тенденциями в нашей стране.

Но все это лишь видимость. Опыт показывает, что большинство западных институтов осуществляли иные различные процессы под видом проектов, направленных на демократическое развитие. Они утверждали, что помогают демократизации общества, а вместо этого создали общины, потерявшие чувство ответственности и лишенные национальных ценностей. Они поощряли ЛГБТ, организовали «радикальный феминизм». Несмотря на то, что мы подверглись оккупации, они стимулировали ложный пацифизм и движение «за отказ от войны» в нашей стране, направленное на переваривание чувства поражения. Они заявляли, что расследуют факты коррупции, а на самом деле выражали интересы транснациональных компаний, причастных к коррупции. Они оказывали давление на нашу страну и пытались подтолкнуть ее к сотрудничеству с коррумпированными компаниями. К сожалению, аналогичные признаки прослеживаются и в объявленных грантовых программах на 2023 год. И к тому же в более острой форме.

Видимые тенденции в грантовых программах иностранных доноров

Если обратить внимание на грантовые программы, охватывающие сферу СМИ, то становится ясно, что эти проекты охватывают не только субъекты, действующие в стране, но и учреждения СМИ, созданные за пределами страны и распространяющие информацию на азербайджанском языке. Именно на это направлены грантовые программы институтов Евросоюза и США. Тот факт, что конкурсы открыты для азербайджаноязычных СМИ и НПО, которые осуществляют деятельность из-за рубежа, показывает, что они создают возможности для финансирования СМИ, обосновавшихся за пределами Азербайджана, в основном в Европе и являющихся рупорами оппозиции, использующей ненормативную лексику.

Приведем один пример, поясняющий возникающее здесь противоречие. Евросоюз принял специальную программу на общую сумму около 3 млрд. евро по борьбе с дезинформацией на своей территории. Хотя официальной целью этой программы является борьба с дезинформацией, на деле она направлена на нейтрализацию внешней пропаганды. В частности, целью этой программы была организация борьбы с активностью России в информационном поле. Как продолжение процесса, с февраля 2022 года, сразу после начала войны в Украине, было заблокировано вещание большинства российских СМИ на территории ЕС.

Таким образом, ЕС ведет борьбу с иностранной пропагандой на своей территории, как путем блокировки отдельных СМИ, так и путем формирования общественного сопротивления. Он выделяет огромные средства на формирование общественного сопротивления. Это можно было бы считать нормальным поведением, если бы они вели себя так и по отношению к другим. Последние «грантовые программы» ЕС, объявленные для Азербайджана, свидетельствуют о другом подходе. В конкурсе создаются условия для участия и получения грантов СМИ и НПО, находящимися за рубежом и распространяющими дезинформацию и осуществляющими ложную пропаганду против Азербайджана. Создается платформа для оказания им финансовой поддержки. Они называют эту программу «проведение журналистских расследований на темы, представляющие общественный интерес».

Подобный двойственный подход можно увидеть и в программах, объявленных американскими институтами-донорами. Суть выделяемых грантов заключается в том, что под видом журналистских расследований формируется информационная среда, которая создаст публичный скандал внутри отдельных стран. СМИ, НПО и активистов социальных сетей, соответствующих этой политике, финансируют и активизируют. Эти СМИ, общественные организации и активистов соцсетей вводят в информационное пространство стран, которые они представляют, вбрасывают дезинформацию, умело подготовленную западными спецслужбами, и тем самым вводят в заблуждение общественное мнение.

Эта модель приобрела популярность как проект под названием «Центр по исследованию организованной преступности и коррупции» (OCCRP), финансируемый Фондом Сороса. Уже доказано, что спецслужбы США действуют под прикрытием исследований OCCRP. Используя имена журналистов, включенных в проект, они нацеливаются на официальные структуры и должностных лиц тех или иных стран. Главным критерием для них является не достоверность информации, а умелое донесение подготовленной дезинформации до цели, успешная организация черной пиар-кампании против страны-мишени.

Как только источник публикует дезинформацию, к работе подключаются СМИ, ставшие «победителями грантовых конкурсов», общественные организации и активисты социальных сетей, и кампания начинает расширяться. Такие проекты — удачное средство для удержания стран под давлением и влиянием, для диктовки им своей воли. Если обратить внимание на темы программ, объявленных донорскими институтами США и ЕС на 2023 год, то становится ясно, что они действуют с теми же целями на ближайшие 2 года. В действительности, поскольку Азербайджан уже много лет подвергается дезинформационным атакам, у азербайджанской общественности выработался иммунитет к такой грязной деятельности. Но в грантовых программах, объявленных на 2023 год и последующие 2 года, есть исключения. Анализируя тематику нынешних грантовых программ, видно, что одной из целей доноров являются мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. Планируется поднимать так называемые проблемы по разным направлениям, чтобы лишить Азербайджан превосходства на переговорах. Одной из основных целей являются восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, а также реализуемые программы по возвращению бывших вынужденных переселенцев на родные земли. Эти успешно реализуемые Азербайджаном программы пытаются дискредитировать, превращая их в объекты проектов «расследования коррупционных случаев».

Кнопка нажата. Активисты СМИ, НПО и социальных сетей, получившие грант США и ЕС под названием «Проведение журналистских расследований в сфере коррупции, финансовых преступлений и организованной преступности», начали работать в указанных направлениях. Духом проектов 2023 года также являются стимулирование деятельности ЛГБТ, расширение движения «No war» и пропаганда ложного пацифизма, поощрение космополитизма. Какие НПО и СМИ становятся победителями конкурса? Несмотря на то, что грантовые конкурсы объявлены открытыми для всех НПО, СМИ и активистов социальных сетей, очевидно, что окончательный отбор проводится вовсе не по этому принципу. Доноры объявляют победителями грантовых конкурсов не профессиональных СМИ и НПО, а СМИ и НПО, которые отвечают их интересам и работают в соответствии с их установками, и имена победителей вообще не разглашаются. Если в этой сфере не будут проводиться специальные расследования, то выяснить, кто проводит конкурс, и кто является победителем будет невозможно. Одной из последних тенденций является то, что по итогам конкурсов иностранные доноры не раскрывают имена «победивших» СМИ и НПО, активистов социальных сетей по итогам конкурсов. Тогда как одним из требований закона Азербайджанской Республики «О грантах» является то, что организация, предоставившая грант, и организация, получившая грант, хотя бы раз в ходе реализации программы должны распространять и обнародовать информацию о проекте. Это требование не только азербайджанского законодательства, но отражено и в международных правилах. Иностранные доноры же, предоставляющие гранты Азербайджану, не только не разглашают такую информацию, наоборот, создают механизмы для ее сокрытия.

С 2014 года Азербайджан предпринял ряд шагов для предотвращения грантов по нелегальным направлениям. В ноябре 2014 года в силу вступили поправки в законодательство «О гранте», новые условия регистрации договоров гранта и субгранта. В продолжение процесса были проведены соответствующие работы по приведению в соответствие законов «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)», «О свободе вероисповедания» и других.

Согласно изменению в закон, иностранные юридические и физические лица, выступающие в качестве доноров, должны сначала зарегистрироваться в Министерстве юстиции Азербайджана. Также они должны иметь заключение Минфина о финансово-экономическом обосновании выделяемых ими грантовых проектов. По завершению процедуры с донором проверяются НПО и СМИ, которые хотят получить грант. В результате изменений была установлена 3-уровневая система контроля за регистрацией грантовых и субгрантовых договоров, что делает невозможным получение грантов на незаконные цели от нежелательных иностранных донорских организаций и реализацию этих грантов на территории страны. Но дело в том, что в ответ на ужесточение грантового законодательства Азербайджана иностранные доноры обновили свои процедуры предоставления грантов и отчетности по грантам. Они составили новые правила во избежание ответственности за своих партнеров. Внедренные ими нововведения устраняют преграды на пути ввода в страну выделенных на незаконные цели грантовых средств и их реализации. С 2014 года зарубежные гранты реализуются без регистрации. Поскольку процедура оформления грантов сомнительного назначения в Азербайджане усложнилась, доноры признали особые дополнительные привилегии для НПО и СМИ, выполняющих иностранные заказы в Азербайджане. Иными словами, доноры не требуют от НПО и СМИ, с которыми являются партнерами, чтобы получаемые ими гранты обязательно соответствовали законодательству Азербайджана и были зарегистрированы в Министерстве юстиции. Или, в соответствии с правилами, проводили пиар проекта. Они предоставляют гранты НПО и СМИ, с которыми являются партнерами, в незарегистрированной форме. Наиболее приемлемым способом является предоставление грантов в зарубежных странах. Они регистрируют свои гранты, в основном, в Грузии. В Грузии признаются средства, выделенные «на гранты». Затем эти средства через курьеров доставляются в Азербайджан, где и используются. Существуют сотни фактов относительно того, что «Фонд Сороса», NED и другие подобные «независимые» донорские организации реализуют грантовые проекты, направленные в Азербайджан, через Грузию. Но наблюдения показывают, что версия «через Грузию» слишком преувеличена. Такой подход действительно устраивает «донорские организации», которые выделяют незаконные гранты. Он игнорирует другие варианты, используемые иностранными донорами. Незарегистрированные гранты, выделяемые на незаконные цели, доставляются и реализуются в Азербайджан не только через Грузию, но и другими способами. Для этого используются услуги отдельных посольств, представителей USAID, представительств Европейского Союза, Совета Европы в Баку.

Дело в том, что в отличие от «независимых» доноров, таких как «Фонд Сороса» и «NED», невозможно до конца ограничить и взять под полный контроль гранты, выделяемые посольствами, USAID, ЕС, ЕК. Потому что, в отличие от частных донорских фондов, деятельность посольств, представительств СЕ и ЕС в странах регулируется межгосударственными соглашениями. А законодательство Азербайджана о гранте, в отличие от «частных», «независимых» фондов, не охватывает в полной мере гранты, выделяемые посольствами, СЕ и ЕС. Например, согласно законодательству, «иностранный донор должен сначала зарегистрироваться в Азербайджане, а затем выделяемые ими грантовые средства должны быть зарегистрированы…». Это требование не является обязательным для СЕ, ЕС и посольств. Они уже здесь, зарегистрированы и пользуются этими привилегиями. Наблюдения показывают, что в Азербайджане средства, нелегально переданные некоторыми НПО и СМИ до 2014 года через «Фонд Сороса», NED и других доноров, после 2014 года передаются через офис ЕС в Баку, представителей USAID и посольства.

В настоящее время законодательство Азербайджана о гранте определяет ответственность не СЕ, ЕС и посольств, а НПО и СМИ, получающих от них гранты. Учитывая это обстоятельство, СЕ, ЕС и посольства также применили механизмы, чтобы отвлечь от ответственности сотрудничающие с ними НПО и СМИ. Вопрос в том, что USAID, ЕС и посольства для передачи средств организациям-партнерам после 2014 года используют «соглашения об услугах», а не Соглашения о грантах и субгрантах. Являющиеся партнерами НПО и СМИ также присоединяются к процессу как «физическое лицо», а не как «юридическое лицо», чтобы избежать ответственности в соответствии с этим нововведением. Потому что законодательство не полностью определяет ответственность «физических лиц» в процессе реализации гранта.

Выплаты же производятся не обязательно через банковский счет, но и наличными. USAID, ЕС (ЕK) и посольства, предоставляющие гранты, широко внедряют этот механизм после 2014 года. НПО и СМИ, реализовавшие проекты по нелегальным, неприемлемым направлениям, избегают ответственности. Приведя пример, давайте завершим вопрос.

Полученные факты позволяют говорить о том, что в Азербайджане наиболее серьезную материальную и моральную поддержку радикальным феминисткам оказывают Совет Европы и Европейский Союз. Дело в том, что «радикальные феминистки» в Азербайджане достаточно активны, организованы, финансируются.

Но нет информации о том, каким НПО и СМИ доноры «предоставили гранты» для продвижения феминизма в Азербайджане. Эту информацию можно найти в отдельных источниках. Из информации, представленной на сайте украинского представительства Совета Европы в 2021 году, ясно, что к реализации региональных проектов Совета Европы по «предотвращению насилия в отношении женщин, продвижению Стамбульской конвенции» были привлечены организации гражданского общества стран, входящих в программу Восточного партнерства ЕС.

Этот процесс охватил и азербайджанские НПО. Наряду с организациями гражданского общества (НПО) Армении, Молдовы, Украины средства по данному проекту были предоставлены 8 НПО Азербайджана. Отмечается, что сумма составляет 2 млн. евро. Но какие 8 НПО получили эти средства? Информация не предоставляется. Дело в том, что в период с 2017 по 2023 год СЕ реализовал этот проект «совместно с партнерскими НПО и СМИ».

Вывод состоит в том, что версия, в которой говорится об использовании лишь грузинской дороги для реализации незарегистрированных грантов, неверна. Обостряя грузинскую версию, отвлекают внимание от других вариантов. Проекты реализуются здесь через офисы ЕС, СЕ, посольства и представительства USAID. Когда мы обращаем внимание на деятельность лиц, НПО и СМИ, которые готовят отчеты для иностранных организаций, делают соответствующие их интересам заявления, проводят акции, мы видим, что каждая из них окружена особым вниманием.

Официальные лица, покровительствующие незарегистрированным проектам

Проблема в том, что проекты по неприемлемым темам реализуются не только в незарегистрированной форме. Среди этих проектов есть и те, которые представлены под разными названиями, оформлены и зарегистрированы. Непрофессиональное, иногда безответственное поведение лиц, ответственных за регистрацию, исполнение и наблюдение за иностранными грантами, похоже, приводит к лазейкам в этом направлении.

Выше мы отметили, что одной из целей программ иностранных грантов, объявленных на 2023 и последующие 2 года, являются мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, а также восстановительно-строительные работы, проводимые Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, реализуемые программы по возвращению вынужденных переселенцев на родные земли. Эти программы, успешно реализуемые Азербайджаном, пытаются дискредитировать, превращая их в цель проектов OCCPR «расследованию случаев коррупции». СМИ, НПО и активисты социальных сетей, получившие гранты от США и ЕС под прикрытием «проведения журналистских расследований в области коррупции, финансовых преступлений, организованной преступности», начали работу в указанных направлениях.

Теперь становится ясно, что USAID официально зарегистрировал в Азербайджане проект, который включает в себя создание альтернативного механизма контроля в Карабахском регионе, подготовку альтернативной отчетности. Он также включил в процесс ряд государственных структур для исполнения. Конечно, официальное представление проекта не выражает главной цели. Прикрывая содержание запутанными фразами, терминами, цель была отвлечена. Но государственная структура, официальный представитель должны знать об этом, изучать тонкости.

Конечно, мы не против реализации проекта USAID в стране. Уже в Азербайджане существуют и реализуются ее проекты в сфере образования, здравоохранения, гуманитарной сферы. Но кому пришло в голову, что организацию, которая является автором идеи OCCRP, допустить в такой уязвимый регион, как Карабах, создать альтернативные возможности контроля? Попали ли официальные лица, участвовавшие в процессе реализации таких проектов, в сеть грантовой сети из-за незнания или у них другие интересы?