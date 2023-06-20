США призвали Китай надавить на КНДР

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Вашингтон добивается от Пекина давления на КНДР с целью ограничения ядерных и ракетных разработок Пхеньяна.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, интервью телеканалу CBS опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Как уточнил дипломат, в противном случае США будут вынуждены расширить военное присутствие и деятельность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Блинкен добавил, что Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с Южной Кореей и Японией.

«И эти шаги, которые не направлены на Китай и включают размещение большего числа средств обороны в регионе, проведение учений, совместную работу, вероятно, не понравятся Китаю», — призвал он Пекин к действиям против КНДР.