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Главное Общество

В Азербайджане в некоторых регионах и в части столицы не будет воды

В Азербайджане в некоторых регионах и в части столицы не будет воды

В связи с повышением мутности в реке Кура в некоторые населенные пункты будет ограничена подача питьевой воды.

Об этом сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, из-за повышения мутности в реке Кура вследствие интенсивных осадков, наблюдавшихся в последние дни, переработка воды на Комплексе водоочистных сооружений Куры значительно снизилась. В связи с этим питьевая вода будет подаваться с ограничениями в города Ширван, Гаджигабул, Саатлы, Сабирабад, Сальян, Нефтчала, Билясувар, села, расположенные вдоль маршрутов магистральных водопроводов, а также в Гарадагский район Баку и часть Сабаильского района.

«Мы рекомендуем абонентам экономно использовать питьевую воду», – говорится в заявлении агентства.

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