Третья дочь Кадырова награждена орденом Кадырова

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Министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что заместитель руководителя Секретариата главы Чечни Хутмат Кадырова награждена орденом Кадырова, передает «МК».

«На любом вверенном ей участке она показывает отличный результат», – отметил Дудаев, подчеркнул, что в таком юном возрасте за плечами Хутмат огромный вклад в развитие медицины региона.

Напомним, что 20-летняя Хутмат является третьей дочерью главы Чечни Рамзана Кадырова. Она курирует здравоохранение в республике. Две старшие дочери Айшат и Хадижат – также занимают руководящие посты министра культуры и начальника департамента дошкольного образования Грозного. Старший сын Кадырова Ахмат возглавляет Совет отделения Общероссийской молодежной организации «Движение первых».