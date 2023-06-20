Лукашенко: «Если мы обратим внимание на сложнейшую проблему Азербайджана и Армении…»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня на встрече с министрами иностранных дел государств – членов ОДКБ призвал не избегать проблем, а решать их, как бы ни было трудно.

Глава государства отметил, что время для организации сейчас очень непростое и требует максимальной мобилизации сил, опыта и ресурсов для сохранения мира. Давая оценку деятельности ОДКБ, Александр Лукашенко заметил, что организацию порой правильно критикуют за недостаток в решении конкретных проблем.

Лукашенко призвал глав МИД стран ОДКБ решать проблемы, которые «вопиют».

«Без вас эти вопросы никто не будет начинать решать. К вам просьба: как бы ни было сложно, поставим в повестку дня эти проблемы и их решим. Если поможем решить конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана, начнем решать вопрос – они будут нам благодарны», – сказал Лукашенко.

«Если мы обратим внимание на сложнейшую проблему Азербайджана и Армении… Почему сложнейшую? Потому что и там наши близкие люди, и там жили в одном государстве. Значит, надо нам как-то подключаться», – отметил президент Белоруссии.