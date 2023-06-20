Лавров: Баку и Ереван понимают, что у Запада нет искреннего желания помочь мирному урегулированию |
Токаев о войне в Украине и санкциях против России |
Восточный покер европейской игры |
Эстония первой на постсоветском пространстве легализовала однополые браки |
Шойгу запаниковал: Украина планирует нанести удары по территории России, включая Крым, ракетами HIMARS и Storm Shadow |
В бакинском метро с сентября можно будет оплачивать проезд с помощью QR-кода |
Пашинян сообщил, что звонил Путину 60 раз во время войны в Карабахе |
Байден: Угроза применения Путиным ядерного оружия реальна |
Пашинян впервые рассказал, когда подписал трехстороннее заявление по Карабаху и раскрыл новые детали |
Главное Политика

Лукашенко: «Если мы обратим внимание на сложнейшую проблему Азербайджана и Армении…»

Лукашенко: «Если мы обратим внимание на сложнейшую проблему Азербайджана и Армении...»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 июня на встрече с министрами иностранных дел государств – членов ОДКБ призвал не избегать проблем, а решать их, как бы ни было трудно.

Глава государства отметил, что время для организации сейчас очень непростое и требует максимальной мобилизации сил, опыта и ресурсов для сохранения мира. Давая оценку деятельности ОДКБ, Александр Лукашенко заметил, что организацию порой правильно критикуют за недостаток в решении конкретных проблем.

Лукашенко призвал глав МИД стран ОДКБ решать проблемы, которые «вопиют».

«Без вас эти вопросы никто не будет начинать решать. К вам просьба: как бы ни было сложно, поставим в повестку дня эти проблемы и их решим. Если поможем решить конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана, начнем решать вопрос – они будут нам благодарны», – сказал Лукашенко.

«Если мы обратим внимание на сложнейшую проблему Азербайджана и Армении… Почему сложнейшую? Потому что и там наши близкие люди, и там жили в одном государстве. Значит, надо нам как-то подключаться», – отметил президент Белоруссии.

Теги:
Из этой рубрики
В Офисе Зеленского упрекнули Израиль в «нейтралитете»
Политика

В Офисе Зеленского упрекнули Израиль в «нейтралитете»

2023/06/20, 19:50
Лукашенко: «Если мы обратим внимание на сложнейшую проблему Азербайджана и Армении...»
Политика

Лукашенко: «Если мы обратим внимание на сложнейшую проблему Азербайджана и Армении…»

2023/06/20, 19:03
МИД Азербайджана: Пашинян еще раз продемонстрировал, как армянская сторона искажает факты
Политика

МИД Азербайджана: Пашинян еще раз продемонстрировал, как армянская сторона искажает факты

2023/06/20, 18:24
Лавров: Баку и Ереван понимают, что у Запада нет искреннего желания помочь мирному урегулированию
Политика

Лавров: Баку и Ереван понимают, что у Запада нет искреннего желания помочь мирному урегулированию

2023/06/20, 18:10
Джейхун Байрамов участвует в конференции по Каспию в Лондоне
Политика

Джейхун Байрамов участвует в конференции по Каспию в Лондоне

2023/06/20, 14:01
Пашинян впервые рассказал, когда подписал трехстороннее заявление по Карабаху и раскрыл новые детали
Политика

Пашинян впервые рассказал, когда подписал трехстороннее заявление по Карабаху и раскрыл новые детали

2023/06/20, 11:02
Премьер-министр Пакистана выразил признательность Азербайджану
Политика

Премьер-министр Пакистана выразил признательность Азербайджану

2023/06/19, 23:31
В Тбилиси состоялись политконсультации между Азербайджаном и Грузией
Политика

В Тбилиси состоялись политконсультации между Азербайджаном и Грузией

2023/06/19, 22:31
Европарламентарии посетят Армению для оценки ситуации на границе с Азербайджаном
Политика

Европарламентарии посетят Армению для оценки ситуации на границе с Азербайджаном

2023/06/19, 19:00