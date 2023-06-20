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МИД Азербайджана: Пашинян еще раз продемонстрировал, как армянская сторона искажает факты

МИД Азербайджана: Пашинян еще раз продемонстрировал, как армянская сторона искажает факты

Во время выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна 20 июня в парламенте Армении был искажен ряд переговоров, имевших место в ходе 44-дневной войны и в целом в период оккупации. Это еще раз показало, что, несмотря на призывы, Армения отказывалась освободить азербайджанские территории путем переговоров.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с утверждениями, высказанными премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время выступления в парламенте 20 июня.

«Премьер-министр Армении еще раз продемонстрировал, как армянская сторона искажает факты о ракетном обстреле густонаселенных азербайджанских городов, расположенных вне зоны военных действий, и отрицает убийство гражданского населения после каждых переговоров во время войны и гуманитарного перемирия. Что касается утверждений о том, что Азербайджан якобы с 2011 года обострял ситуацию, вооружаясь и увеличивая провокации, то отметим, что с момента оккупации территорий Азербайджан прилагал усилия по возвращению своих территорий путем переговоров на основании решений и резолюций СБ ООН и ряда других международных организаций. Несмотря на все это, всем известно, что акты агрессии и провокации, совершенные Арменией в течение многих лет, включая провокационную риторику, лично продемонстрированную премьер-министром Пашиняном в 2018-2019 годах, не способствовали миру и привели к войне в 2020 году. Необходимо, чтобы армянская сторона извлекла урок из своих исторических ошибок и отказалась от попыток помешать делу успешного завершения мирного процесса в постконфликтный период»,- говорится в заявлении.

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