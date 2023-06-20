Турция и Азербайджан реализуют совместный проект по контролю над воздушным пространством

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Турция и Азербайджан реализуют совместный проект системы управления воздушным командованием «HAKİM».

Начальник Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн раскрыл детали проекта, сообщает АПА.

Гёргюн отметил, что проект системы управления воздушным командованием «HAKİM» является одним из наиболее важных проектов, осуществляемых совместно Военно-воздушными силами Азербайджана и Турции: «Этим проектом военно-воздушные силы обеих стран получают возможность осуществлять совместные операции, а также контролировать воздушное пространство Азербайджана».

Гёргюн также подчеркнул, что когда этот проект будет полностью реализован, совместная зона контроля воздушного пространства охватит территорию от Эгейского моря до Каспийского бассейна.