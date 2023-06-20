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AZAL в 12-й раз признан лучшей авиакомпанией в Центральной Азии и СНГ

AZAL в 12-й раз признан лучшей авиакомпанией в Центральной Азии и СНГ

AZAL вновь подтвердил свой высокий статус, удостоившись заслуженного звания лучшей региональной авиакомпании в Центральной Азии и СНГ на престижной премии World Airline Awards 2023.

Авиакомпания стала обладателем престижной награды в рекордные двенадцать раз, подтверждая свое лидерство на рынке авиаперевозок в регионе и постоянное стремление к качественному обслуживанию пассажиров. Это впечатляющее достижение подчеркивает устоявшуюся репутацию AZAL и свидетельствует о его прочной позиции в отрасли.

Церемония награждения состоялась 20 июня в рамках Парижского авиасалона.

«Поздравляем руководство и сотрудников «Азербайджанских Авиалиний» с важным достижением – победой в номинации лучшей региональной авиакомпании в Центральной Азии и СНГ в рекордный двенадцатый раз. Это замечательный пример проявления постоянства особенно в условиях растущей конкуренции в регионе», – сказал генеральный директор Skytrax Эдвард Плейстед.

В свою очередь, президент AZAL Джахангир Аскеров отметил:  «Мы гордимся тем, что AZAL удерживает высокий уровень качества и остается одним из лидеров в авиаотрасли региона. Наша авиакомпания будет продолжать стремиться к новым высотам и предлагать пассажирам только самое лучшее обслуживание. Благодарим наших клиентов за доверие и всю команду AZAL за усердную работу и преданность авиакомпании».

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