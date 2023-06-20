Восточный покер европейской игры

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Участившиеся перестрелки на границе грозят перерасти в масштабные военные действия и/или спецоперацию азербайджанских войск в Карабахском регионе. Это отложит подписание мирного договора между Баку и Ереваном на неопределенный срок, к чему, собственно, и стремятся армянская сторона и ее «покровители».

Риски эскалации военного конфликта между Арменией и Азербайджаном растут с каждым днем. В то время как у всех на устах – разблокирование транспортных коммуникаций в регионе и подписание мирного договора между АР и РА (после оформления трехстороннего соглашения о прекращении Второй Карабахской войны прошло почти два с половиной года), обстановка на границе обостряется. Что ни день, Баку и Ереван обвиняют друг друга в интенсивных обстрелах позиций сторон.

Минобороны Азербайджана информирует, что члены незаконных армянских вооруженных формирований в гражданской одежде предпринимают попытки установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии на Агдамском направлении, а обстрелы с армянской стороны идут в сторону Кедабекского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Как водится, оборонное ведомство Армении обвиняет Баку в «распространении дезинформации» и создании «основы для очередных провокаций».

На вопрос, что происходит, и почему режим прекращения огня нарушен, эксперты в Ереване отвечают, что Баку – практикой обстрелов – пытается вынудить армянскую сторону отказаться от требований предоставить гарантии безопасности армянам Карабахского региона, который они продолжают именовать «Арцахом», и вообще держать их в постоянном напряжении, чтобы они сами покинули этот район, а Ереван пошел бы на «дополнительные уступки».

Но как тогда объяснить то, что на днях армяне, вопреки элементарной логике, сами нарвались на конфликт, в результате которого был ранен азербайджанский пограничник (если б не это обстоятельство, инцидент можно было бы отнести к колонке курьезов). То есть место имел обстрел со стороны Армении, поскольку азербайджанские пограничники пытались водрузить флаг своей страны на мосту, расположенному на территории АР. Было ясно: Азербайджан ответит огнем, так что речь идет об откровенной провокации. К ней, к тому же, по понятным соображениям, была за уши притянута Россия: ее посла в Армении вызвали в МИД и выразили недовольство тем, что российские миротворцы не воспрепятствовали азербайджанским пограничникам в установлении флага на территории Армении (!) и в зоне ответственности российских «голубых касок».

Заметим, что все эти вооруженные инциденты происходят на фоне полного разброда в армянском обществе, в котором, с одной стороны, ведутся разговоры о том, что «Нагорный Карабах» придется признать за Азербайджаном, и с этим надо смириться, а с другой – подогреваются реваншистские настроения при всей очевидности того, что армянская армия к военному противостоянию с Азербайджаном не готова.

Популярно и утверждение части армянской оппозиции, «фишкой» которой является отказ премьер-министра РА Никола Пашиняна от армянской идентичности и формирования новой, устраивающей Турцию. Как сказал Новости-Армения востоковед Сергей Мелконян, «сегодня пишется история новой революционной Армении», идет «демонтаж государственности онлайн», и дело уже дошло до того, что в день государственных символов республики «Никол фактически заявил, что нужно менять герб, который «мешает» современной Армении». А причины таковы: 1. На нем изображен Арарат: «С его (Пашиняна) точки зрения, библейская гора не имеет никакого отношения к армянской истории». 2. На гербе изображены независимые армянские царства. «Они также, с точки зрения Никола, не имеют отношения к современной Армении». То есть «Тренд на демонтаж государственности дошел до символов. В основе этого лежит турецкая повестка (все помним претензии Турции в отношении Арарата на гербе советской Армении и ответ Чичерина)».

В общем, в умах армян – полный разброд, чем крайне удачно манипулирует их революционный лидер: твердя о мирном договоре с Азербайджаном, он, вместе с тем, удовлетворяет заказ определенной части общества на то, чтобы никакого договора не было, равно как и раздела границы и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе – речь, в частности, о Зангезурском коридоре, в контексте которого (опять же – крайне удачно) был найден козел (или коза?) отпущения – Россия. Напомним, Ереван не желает, вопреки договоренностям, содержащимся в трехстороннем заявлении, допускать пограничников ФСБ РФ до контроля коридора, если он когда-нибудь будет построен.

Может быть, для того, чтобы Армения, наконец, не возникала по поводу Зангезурского коридора, в него стоит перебросить французских разведчиков в обличье «миротворцев»? Возможно, но не факт, что это спасет ситуацию, поскольку, по сути, Арменией сейчас правит не Пашинян, а внешние силы посредством Никола Воваевича. Поэтому не исключено, что обострение обстановки на границе является не столько результатом воинственного вброса собственно Пашиняна, сколько давления на него внешних сил, не желающих нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Ну и, естественно, действующих в тандеме с местечковыми «ястребиными» кругами.

Словом, привлечение в регион внешних сил – в тренде у сегодняшней Армении, а в антитренде – здравомыслящие круги внутри республики и Москва, «помогающая» Баку и Анкаре «отуречить» Армению. А цель такой тактики проста – обоснование, почему Ереван переметнулся от России к Западу, стремясь получить свое место под надежным «зонтиком» защиты от Азербайджана и Турции и заменить «проазербайджанских» военных на «проармянских». Размах не хилый, но не бутафорный ли? И не слишком ли рискованный, когда орудия все еще не смолкли?

Думается, что рискованный. Участившиеся перестрелки на границе способны привести к масштабному столкновению сторон и/или к спецоперации азербайджанской армии в Карабахском регионе – особого труда для нее это не составит, но неизбежно погибнут люди. Это плохой вариант развития событий, причем, он может произойти без особой подготовки со стороны Баку, а сугубо ситуационно. Ереван и иже с ним твердят о признании территориальной целостности Азербайджана, однако на уровне риторики, в противном случае договор о мире был бы уже подписан, граница – разделена, а строительство Зангезурского коридора не обросло бы таким количеством разных «но» и «однако» – шло бы своим чередом. Ну и армянские вооруженные формирования были бы, наконец, выведены из Карабахского региона – все это закреплено в трехстороннем заявлении о прекращении войны.

Если Баку станет решать вопрос силой, немалая часть «цивилизованного мира» встанет на уши, и первым это сделает Париж с акцентом на «военную интервенцию» против «Нагорного Карабаха». Впрочем, в политическом истеблишменте Франции уже не раз звучали призывы «создать в Карабахе интервенционные силы международного масштаба» и «дать, наконец, Армении средства для самообороны». Так кто подстрекает ситуацию?

Франция – это не весь Запад, и подстрекательство к эскалации военных действий нельзя безоговорочно списывать на последнего в целом. Но нельзя также не учитывать, что посредством Армении и на почве Карабаха (можно найти и другую, но самой «благодатной» сейчас является именно эта), идет оголтелая геополитическая грызня между Россией и Западом с включенностью в нее Турции и Ирана. Умеренность части Запада в «наездах» на Азербайджан обусловлена нуждой в нем как альтернативном России поставщике энергоресурсов. Поэтому новая война «умеренным» и дальновидным не нужна, она нужна радикалам, поскольку ловить рыбку в мутных водах, разделять и властвовать гораздо проще, чем в прозрачных. В целом же Запад, скорее, больше устроит замораживание конфликта, отсутствие реального прогресса в переговорах и полное вытеснение с Южного Кавказа России, после чего между собой «цивилизованный мир» уж как-нибудь разберется. Но такой сценарий развития событий не устроит Азербайджан.

И если дело, все же, дойдет до масштабных военных инцидентов, наличие российских миротворцев не позволит избежать эскалации. Завершится она только тогда, когда Армении неоткуда будет ждать помощи и придется согласиться – уже безоговорочно – на разумные компромиссы с Азербайджаном. И тогда французская карта, скорее всего, будет бита. Не исключено, что до новой игры с более изощренным способом перетасовки «колоды» и раздачи карт. Но случится это нескоро: подготовка к новой «партии» потребует достаточно длительного времени, за которое геополитические расклады могут сильно измениться. И снова смешать все карты на Южном Кавказе.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az