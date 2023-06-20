БАДы и лекарственные препараты будут продаваться отдельно

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Биоактивные пищевые добавки будут продаваться отдельно от лекарственных препаратов.

Это отражено в поправке, предлагаемой к закону «О лекарственных средствах», вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании парламентского комитета по здравоохранению.

Согласно действующему закону, товарное наименование и товарный знак биоактивных пищевых добавок не могут быть одинаковыми с товарным наименованием и товарным знаком лекарственного средства, зарегистрированного соответствующим органом исполнительной власти.

В наименованиях биоактивных пищевых добавок и зарегистрированных лекарственных средств должны быть различия как минимум в 4 буквах.

Вещество, которое не содержится в составе биоактивной пищевой добавки, не может быть использовано в ее наименовании.

В соответствии с действующим законом, на биоактивных пищевых добавках и их инструкциях (вкладышах) должны быть четко, жирным, нестираемым печатным шрифтом написаны слова «нелекарственное средство».

В аптеках биоактивные пищевые добавки должны храниться отдельно от лекарственных препаратов.