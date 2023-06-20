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Будут созданы новые проезжие полосы для автобусов

Будут созданы новые проезжие полосы для автобусов

«Совместно с зарубежными и местными экспертами разрабатывается новая программа. Речь идет не только о пробках, но и об управлении общественным транспортом».

Об этом на брифинге, посвященном презентации нового мобильного приложения для безналичных расчетов в автобусах, сказал председатель правления Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA) Анар Рзаев. передает АПА.

По его словам, это программа включает расширение микромобильности.

«В рамках программы будет создан цифровой двойник столицы, чтобы решения можно было принимать на научной основе. Программа предусматривает создание новых полос для автобусов, а также то, где можно изменить их расположение», – добавил Анар Разыев.

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