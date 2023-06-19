Глава украинской разведки «ожил» и потроллил россиян

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Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в беседе с Kyiv Post опроверг сообщения о своей гибели.

По его словам, в стране создается «специальный отряд бессмертных командующих», в который, помимо него, входят главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, лидер «Организации украинских националистов» Степан Бандера, глава Директории (правительства) Украинской народной республики Симон Петлюра.

«Отряд бессмертных будет ночью приходить во сны к российским обывателям, которые стремились захватить Украину, и их кошмарить», — сказал он.