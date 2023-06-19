Премьер-министр Пакистана выразил признательность Азербайджану

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Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф выразил особую признательность Азербайджану, передает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, пакистанский премьер в ходе выступления на мероприятии в столице Исламабаде в знак особой благодарности народу и правительству Азербайджана за теплый прием руководимой им делегации на прошлой неделе. Затем пакистанский лидер пригласил посла Азербайджана Хазара Фархадова к трибуне и поднял руку дипломата.

Местные СМИ охарактеризовали данный жест как показатель нерушимости братских и дружественных отношений между двумя странами.