Данилов заявил, что контрнаступление идет четко по плану |
AP: На Каховской ГЭС за неделю до подрыва стояла машина со взрывчаткой |
Европарламентарии посетят Армению для оценки ситуации на границе с Азербайджаном |
Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены, а также призвал не экспортировать в Китай передовые технологии |
В Китае заявили о крушении военного авторитета России |
ВС Армении открыли огонь по нашим позициям в направлении Нахчывана |
Генерал Ходжес: У россиян истерика |
В Польше начали подготовку белорусов для свержения Лукашенко |
Байрамов отправился в Лондон на Конференцию по восстановлению Украины |
Главное Политика

Премьер-министр Пакистана выразил признательность Азербайджану

Премьер-министр Пакистана выразил признательность Азербайджану

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф выразил особую признательность Азербайджану, передает Report со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, пакистанский премьер в ходе выступления на мероприятии в столице Исламабаде в знак особой благодарности народу и правительству Азербайджана за теплый прием руководимой им делегации на прошлой неделе. Затем пакистанский лидер пригласил посла Азербайджана Хазара Фархадова к трибуне и поднял руку дипломата.

Местные СМИ охарактеризовали данный жест как показатель нерушимости братских и дружественных отношений между двумя странами.

Теги:
Из этой рубрики
Премьер-министр Пакистана выразил признательность Азербайджану
Политика

Премьер-министр Пакистана выразил признательность Азербайджану

2023/06/19, 23:31
В Тбилиси состоялись политконсультации между Азербайджаном и Грузией
Политика

В Тбилиси состоялись политконсультации между Азербайджаном и Грузией

2023/06/19, 22:31
Европарламентарии посетят Армению для оценки ситуации на границе с Азербайджаном
Политика

Европарламентарии посетят Армению для оценки ситуации на границе с Азербайджаном

2023/06/19, 19:00
В ПАСЕ обсудят Лачинскую дорогу
Политика

В ПАСЕ обсудят Лачинскую дорогу

2023/06/19, 17:45
На гербе Армении - мегафейк: Помогите армянской науке, г-н Пашинян!
Политика

На гербе Армении – мегафейк: Помогите армянской науке, г-н Пашинян!

2023/06/19, 17:38
Накажет ли Кремль татарского раиса?
Политика

Накажет ли Кремль татарского раиса?

2023/06/19, 16:07
В Ереване рассказали, в каком из аспектов мирного договора не могут найти согласия с Баку
Политика

В Ереване рассказали, в каком из аспектов мирного договора не могут найти согласия с Баку

2023/06/19, 12:47
Байрамов отправился в Лондон на Конференцию по восстановлению Украины
Политика

Байрамов отправился в Лондон на Конференцию по восстановлению Украины

2023/06/19, 11:23
Община Западного Азербайджана встретилась с представителями УВКБ ООН в нашей стране
Политика

Община Западного Азербайджана встретилась с представителями УВКБ ООН в нашей стране

2023/06/18, 18:42