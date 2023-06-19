СМИ: Украина смогла выполнить только два из семи условий для запуска переговоров о вступлении в ЕС

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Украина пока смогла выполнить только два из семи условий ЕС для запуска переговоров о вступлении в Евросоюз: по свободе СМИ и реформе судебной системы. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации его дипломатических источников, такой вывод содержится в докладе о прогрессе Украины на пути в ЕС, который Еврокомиссия должна опубликовать на этой неделе. Как следствие, никакие конкретные сроки для начала этих переговоров не просматриваются.

«Прогресс есть. Доклад будет умеренно позитивный. Речь не идет о приукрашивании действительности, а о том, чтобы отметить прогресс в тех сферах, где он есть. Например, было несколько успешных антикоррупционных дел», – цитирует агентство одного анонимного источника.

Второй дипломат заявил, что Украина выполнила требования Еврокомиссии «по закону о СМИ и судебной реформе». Третий дипломат сообщил агентству, что по вопросу реформ Еврокомиссия «будет сосредоточена на позитиве и не склонна к критическому тону в адрес Украины в нынешних условиях», поэтому в основной части доклада речь пойдет о том, что «метафорический стакан наполовину полон, а не пуст». «Пока не все удовлетворительно», – добавил он.

Еврокомиссия в качестве символического жеста поддержки Украины предоставила этой стране статус официального кандидата на вступление в ЕС весной прошлого года. Следующим шагом должно стать решение 27 стран ЕС о начале переговоров о вступлении в Евросоюз, для чего Украина должна выполнить целый ряд требований Брюсселя, одним из центральных среди которых является интенсификация борьбы с коррупцией.

В ближайшие дни Еврокомиссия представит промежуточный доклад о прогрессе Украины, тогда как финальный доклад по итогам 2023 года, который, в случае позитивной оценки, может содержать рекомендацию начать переговоры с Киевом, будет принят в октябре этого года. В случае позитивной оценки решение о начале переговоров будет вынесено на саммит ЕС, в случае негативной оценки – отложено до конца 2024 года.

Начало переговоров о вступлении не является гарантией приема в ЕС и не определяет никаких конкретных сроков. Так Турция получила статус кандидата на вступление в ЕС в 1999 году, начала переговоры о вступлении в 2005 году, они продолжаются уже почти 18 лет, однако перспектива вступления не просматривается.