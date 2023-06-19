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МИД: Азербайджан очистил десятую часть загрязненных минами территорий

МИД: Азербайджан очистил десятую часть загрязненных минами территорий

Несмотря на существующие трудности, уже очищена десятая часть загрязненных минами территорий Азербайджана.

Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербайджана Эльшад Искендеров, принимавший участие в межсессионной встрече Конвенции по запрещению противопехотных мин.

Посол также подчеркнул, что Армения, нарушая требования Международного гуманитарного права, до сих пор отказывается предоставить Азербайджану точные карты минных полей. В частности, была доведена до сведения участников мероприятия важность проявления международной солидарности, а также готовности нашей страны к сотрудничеству с международными организациями.

Также  Эльшад Искандеров заявил, что Армения до сих пор не предоставляет Азербайджану точных карт минных полей.

Было подчеркнуто, что продолжение целенаправленного минирования территорий Азербайджана является одной из основных угроз, препятствующих достижению устойчивого мира в регионе, проводимым масштабным восстановительно-строительным работам, гражданскому населению, осуществляющему деятельность на этих территориях, а также мирному возвращению и проживанию бывших вынужденных переселенцев на своих землях. Посол МИД констатировал, что в результате 179 инцидентов, произошедших на освобожденных территориях Азербайджана с ноября 2020 года по настоящее время, 57 граждан погибли и 247 получили тяжелые ранения.

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