AP: На Каховской ГЭС за неделю до подрыва стояла машина со взрывчаткой

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За неделю до взрыва рядом с Каховской ГЭС стояла машина со взрывчаткой, пишет Associated Press

«На фотографиях, датированных 28 мая, показана машина, припаркованная на верху плотины — в ней можно увидеть огромные бочки, на одной из них размещена бомба и кабель, идущий к берегу реки. Но заминированного авто не хватило бы, чтобы разрушить плотину, а лишь на усиление эффекта от детонации в машинном зале», — сообщает издание.

В подрыве ГЭС издание обвиняет Россию, говоря, что у неё были средства, мотивы и возможность.