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Главное Мир

Канада ввела санкции против семи иранский судей

Канада ввела санкции против семи иранский судей

Власти Канады включили в свой санкционный список в отношении Ирана семь судей, которые, по мнению Оттавы, причастны к нарушениям прав человека. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте канадского МИД.

В заявлении утверждается, что новые фигуранты антииранского санкционного списка Канады связаны с Корпусом стражей исламской революции, в отношении многих членов которого Оттава уже ввела санкции.

Оказавшимся в списках гражданам Ирана будет запрещен въезд в североамериканскую страну, а их возможные банковские счета в Канаде будут заморожены.

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