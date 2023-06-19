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Вусал Гусейнов: В Азербайджане создана система убежищ, отвечающая международным стандартам

Вусал Гусейнов: В Азербайджане создана система убежищ, отвечающая международным стандартам

Если мы обратим внимание на последние статистические данные о беженцах на сегодня, то увидим, что в настоящее время более 100 миллионов человек во всем мире являются лицами, вынужденными покинуть свои родные земли, из которых около 62 миллионов являются вынужденными переселенцами, а более 35 миллионов являются беженцами.

Об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов на мероприятии, посвященном Всемирному дню беженцев, передает АПА.

Он отметил, что на фоне последних процессов, происходящих в мире, эти цифры неуклонно растут.

«Азербайджанская Республика прекрасно понимает ситуацию, с которой сегодня сталкиваются некоторые страны в отношении беженцев. Сразу после восстановления независимости Азербайджанская Республика начала осуществлять меры в отношении беженцев, как в законодательной, так и в институциональной сфере.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что в Азербайджанской Республике создана эффективная система национальных убежищ, отвечающая международным стандартам. Азербайджан также активен на международном уровне в вопросах убежища и беженцев, наша страна является одной из первых стран, поддержавших принятие глобального пакта о беженцах, ратифицированного 17 декабря 2018 года на основании соответствующей резолюции Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН)».

 

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