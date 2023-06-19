Компания-производитель F-16 готова помочь с обучением украинских пилотов

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Американская компания Lockheed Martin, которая производит современные истребители F-16, объявила о готовности помочь с обучением украинских пилотов и обслуживанием истребителей.

«Мы готовы не только удовлетворить потребности в новых F-16, но и предоставить любые модификации F-16, а также обучение, оборудование и системы», – заявил главный операционный директор Lockheed Martin Фрэнк Сент-Джон в интервью Financial Times..

По его мнению, украинские пилоты освоят F-16 и смогут очень эффективно летать на них в кратчайшие сроки.