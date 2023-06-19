Переселенным в Лачин семьям предоставлены ключи от домов

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В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в рамках Великого возвращения продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин 19 июня очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена из жилого комплекса “Гобу Парк 3” в Гарадагском районе города Баку в Лачын.

На данном этапе 13 семей в составе 44 человек уже поселились в своих домах в Лачине. Возвратившимся семьям были вручены ключи от их домов.

На сегодняшний день в Лачин вернулись уже 55 семей (213 человек) бывших вынужденных переселенцев.