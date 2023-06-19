Увеличены доходы и расходы госбюджета на 2023 год

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Увеличены доходы и расходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год.

Это нашло отражение в законе «О внесении изменений в закон Азербайджана «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год», указ о применении которого подписал президент Ильхам Алиев.

Таким образом, доходы государственного бюджета на 2023 год увеличиваются с 30774,0 млн. манатов до 33890,5 млн. манатов, расходы – с 33353,3 млн. манатов до 36624,8 млн. манатов.

Согласно законопроекту, расходы государственного бюджета по сравнению с утвержденной суммой увеличиваются на 3271,5 млн. манатов или на 9,8%.