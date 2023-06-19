Умайра Тагиева о погодных аномалиях в июне-2023

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Погодные аномалии, охватившие нашу страну в июне этого года без преувеличения можно назвать подтверждением модели последствий глобального потепления, предсказанной учеными.

Крайняя неустойчивость атмосферы над регионом, невероятно частые затоки контрастных воздушных масс, серии атмосферных фронтов меняют сложившуюся годами картину начала лета. Действительно, будем опираться лишь на факты.

Надо отметить, что жители столицы в основном из новостных сводок узнают о штормовых условиях в стране. Ведь на Абшероне за 19 дней выпало лишь 2 мм осадков, что составляет лишь 23 процента от месячной нормы, наблюдалось 6 ветреных дней с максимальной скоростью до 25 м/с. На этом фоне колебания температурного режима особенно заметны, с перепадами до двадцати градусов. Самая высокая температура в этот период в столице достигла 35-ти градусной отметки, что превышает норму на целых 5 градусов, а самая низкая была зафиксирована 9-го числа и составила она 15,5 градуса.

Населению же некоторых регионов нашей страны приходится сталкиваться с разбушевавшейся стихией значительно чаще. Сильные ливни, сели, град, ураганные порывы ветра. Вот целый набор опасных атмосферных явлений которые наблюдаются в последние дни.

В первой половине месяца в районах зафиксировано 12 дней с осадками, интенсивность которых распределялась крайне неравномерно. Примером может служить 16-ое июня, когда менее чем за сутки в Гахе выпало 120 процентов месячной нормы.

Во многих регионах уже зафиксирована месячная норма осадков, но особенно можно выделить районы Большого Кавказа где осадков до 2,7 раза больше многолетних месячных норм, даже в Сабирабаде отмечено 195 процентов от нормы.

Ливни стали причиной частых селей. Статистика прошлых лет показывает что за период с 1966 года такой частоты селевых процессов как в этом году не наблюдалось. Даже рекордные показатели прошлого года с 43-я случаями, в статистику которых вошли и осенние паводки и сели, лишь за первое полугодие этого года уже побиты. Таким образом зафиксированные 50 случаев с селем, из которых 32 имели место лишь в первой половине июня – являются очень серьезным индикатором грядущих изменений в климатической системе.

Что же касается града, то в этом году лишь в июне уже наблюдалось 34 случая (в прошлом 2022 году было 18 ).

Привлекает внимание и другой факт, в именно то, что все эти процессы не помешали росту температуры воздуха до 40 градусов в центрально-степной зоне. А в начале месяца в высокогорьях Шахдага было лишь 3 градуса тепла.

Конечно возникает вопрос, во первых что случилось погодой в Азербайджане, во вторых как долго продлятся такого рода аномалии. Нужно заметить, что неблагоприятные погодные условия наблюдаются и в соседних странах, Турция, юг России все чаще оказывается во власти циклонов.

Как же прогнозировать весь этот набор непредсказуемых, выходящих за пределы климатических норм явлений. Ученые климатологи с высокой долей вероятности предупреждают о нарастающей тенденции различных природных катаклизмов, причиной которых является рост глобальной температуры, изменения в криосфере Земли. Процессы происходящие в полярных и высокогорных районах, влияют на всю планету. Уже сейчас прогнозируется, что этот год будет жарче, чем 2022.