Тофиг Зульфугаров: Цель этой провокации – привлечь какие-то силы на условную границу

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Премьер-министру Армении Николу Пашиняну придется выкручиваться после случившегося на лачинском ППП, сказал в комментарии Minval.az экс-глава МИД Азербайджана Тофиг Зульфугаров. По его словам, последнее обострение на условной границе будет обсуждаться на следующей встрече сторон.

«Эта ситуация будет предметом обсуждения, как и все эти провокации. Тенденции, которые наметились, они были прерваны. В предыдущий период все время говорили о том, что Азербайджан блокирует армян Карабаха, потом все увидели, что посты работают и нет никакой блокады. Конечно, следует подчеркнуть один аспект — это то, что технические средства зафиксировали, что инициаторами этой провокации были военнослужащие Армении», – сказал он.

Зульфугаров отмечает, что в данной ситуации в затруднительном положении оказалась сама Армения. Ее власти либо должны осудить и наказать командиров, которые отдали приказ стрелять, либо должны объяснить свои действия.

«Сорвать предстоящие встречи не получится. Ситуация поменялась кардинальным образом, потому что Азербайджан своевременно обеспечил все точки техническими средствами контроля, при которых манипулировать информацией так, как раньше, уже невозможно. Пользуясь своими большими возможностями в СМИ, армяне представляли свои же бесчинства в свою пользу, а сейчас такого не сделать. Армянской стороне придется отвечать за эту ситуацию перед международными посредниками», – добавил дипломат.

Исходя из вышеизложенного, Азербайджан будет стремиться к участию в этих встречах, и обсуждения должны быть такого рода, чтобы внести ясность, полагает наш собеседник. «Сейчас Пашинян оказался в сложной ситуации. Звучат различные версии того, кто мог бы быть заказчиком всего этого. Предполагается, что есть определенные круги среди силовых структур, которые могли это организовать. Но, думаю, тут мяч на армянской стороне, и они должны внести ясность», – подчеркнул он.

Говоря о том, как это будет влиять на ход переговоров по разблокировке региона, экс-министр иностранных дел сказал, что тенденции, которые в последнее время наметились, соответствуют той стратегии, которую объявил Азербайджан и целенаправленно ее реализует.

«Очень большая часть конфронтации происходит на пропагандистском поле. Сейчас то, что Азербайджан обеспечил такую прозрачность ситуации, показывает, что в лачинском ППП нет никакой опасности. Однако радикалы с армянской стороны, за которыми, не исключено, стоят силы из других стран, опозорились», – добавил Зульфугаров.

Говоря о том, как будут функционировать магистрали, дипломат отметил, что мы должны понимать, что цель этой провокации – привлечь какие-то силы на условную границу, чтобы они обеспечивали контроль. «Поэтому тут игра идет на пропагандистской площадке. Я думаю, что Азербайджан справится с этой ситуацией», – сказал он.

Комментируя то, что Пашинян критикует госатрибутику и желает ее поменять, Зульфугаров сказал, что это говорит о том, что он желает вернуть армян в реальность, а не зацикливаться на истории.

«Менее двух ммиллионов армян живет между государствами, с которыми она враждует и в которых живут около 100 миллионов населения. Вот это та адекватная реальность, с которой Армения столкнулась, и Пашинян это понимает. И еще понимает, что эту проблему ему надо будет решать»,- резюмировал Зульфугаров.