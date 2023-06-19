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В Иране 12 человек погибли от отравления алкоголем, более 150 пострадали

В Иране 12 человек погибли от отравления алкоголем, более 150 пострадали

По меньшей мере 12 человек погибли, еще более 150 пострадали в результате отравления суррогатным алкоголем в провинции Альборз на севере Ирана. Об этом сообщило в понедельник иранское агентство ISNA со ссылкой на президента Университета медицинских наук региона Шахрама Саяди.

«По состоянию на понедельник, 19 июня, число отравившихся достигло 155, – заявил Саяди, слова которого приводит агентство. – К сожалению, на данный момент 12 человек погибли».

ТАСС отмечает, что на прошлой неделе несколько жителей города в Кередж (административный центр провинции Альборз) были доставлены в медицинские учреждения с симптомами тяжелого отравления. Врачи установили, что пациенты отравились поддельным алкоголем. Правоохранительные органы Ирана выясняют, как на рынок попал суррогатный алкоголь. Производство, продажа и употребление алкоголя запрещены в Иране со времен Исламской революции 1979 года.

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