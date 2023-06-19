Штайнмайер призвал Китай повлиять на Россию

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе общения с премьер-министром КНР Ли Кэцянем призвал Китай повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Bild в своем Telegram-канале.

По информации издания, китайский политик прибыл в Берлин с официальным визитом. Он встретился с немецким президентом во дворце Бельвю в центре столицы ФРГ.

«Пресс-секретарь президента заявила, что он призвал Пекин «использовать свой глобальный политический вес и влияние на Россию для достижения справедливого мира» в Украине», — говорится в публикации