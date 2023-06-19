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Песков объяснил причину не допуска на территорию Каховской ГЭС представителей ООН

Песков объяснил причину не допуска на территорию Каховской ГЭС представителей ООН

Территория Каховской ГЭС находится под постоянным обстрелом, поэтому там сложно обеспечить безопасность людей.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя желание представителей ООН проинспектировать территорию вблизи Каховской ГЭС, сообщает «Интерфакс».

Песков заявил, что на этом участке есть проблемы, связанные с тем, где проходит линия соприкосновения, и с обеспечением безопасности.

«Там постоянные обстрелы идут, постоянные провокации, обстреливаются гражданские объекты, обстреливаются люди, население, гибнут люди, поэтому здесь это все очень сложно – очень сложно обеспечить им безопасность. Есть и другие нюансы», – подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

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