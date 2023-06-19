Песков объяснил причину не допуска на территорию Каховской ГЭС представителей ООН

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Территория Каховской ГЭС находится под постоянным обстрелом, поэтому там сложно обеспечить безопасность людей.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя желание представителей ООН проинспектировать территорию вблизи Каховской ГЭС, сообщает «Интерфакс».

Песков заявил, что на этом участке есть проблемы, связанные с тем, где проходит линия соприкосновения, и с обеспечением безопасности.

«Там постоянные обстрелы идут, постоянные провокации, обстреливаются гражданские объекты, обстреливаются люди, население, гибнут люди, поэтому здесь это все очень сложно – очень сложно обеспечить им безопасность. Есть и другие нюансы», – подчеркнул пресс-секретарь Кремля.