Казахстан отменил концерт пропагандиста Григория Лепса

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Администрация комплекса загородного отдыха Makao Luxury Village Resort в Алматинской области Казахстана объявила об отмене концерта российского певца Григория Лепса на их территории.

«Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения», – сказано в заявлении.

Ранее жители города Конаев обратились к акимам города и Алматинской области с требованием отменить концерт артиста. Это случилось после того, как на неформальной вечеринке в рамках ПМЭФ 15 июня Басков и Лепс объявили, что выплатят российским военным 1 млн рублей за каждый уничтоженный танк Leopard ВСУ.