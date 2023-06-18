Bank of China ограничил некоторым российским банкам переводы в юанях

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Bank of China (Russia) не будет принимать клиентские платежи от российских банков на перевод средств в юанях в банки Европы, США, Швейцарии и Великобритании, сообщает РенТВ.

Прием платежей прекратился 13 июня. Об этом сообщили некоторые кредитные организации.

«Настоящим уведомляем, что в связи с получением банком-корреспондентом Bank of China (Russia) соответствующего указания, с 13 июня 2023 года прекрaщен прием к исполнению клиентских плaтежей на перевод денежных средств в китaйских юанях в адрес банков Евросоюза, банков Швейцaрии, банков Великобритании и банков США», – говорится в заявлении «Акибанка».

В публикации уточнили, что Bank of China (Russia) не будет переводить деньги также в китайские филиалы банков-посредников и банков-получателей. Исключение составляют те организации, которые входят в состав банков-получателей группы Bank of China.