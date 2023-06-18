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Главное Мир

Intel намерена инвестировать в израильскую экономику $25 млрд

Intel намерена инвестировать в израильскую экономику $25 млрд

Американский производитель микросхем Intel планирует инвестировать в израильскую экономику свыше $25 млрд, сообщает Reuters.

С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Intel вложит грандиозные инвестиции в Израиль, – написал он на своей странице в Twitter. – Поздравляю израильскую экономику с потрясающим достижением. 90 млрд шекелей (примерно $25,3 млрд) – это крупнейшие по своему объему инвестиции международной компании в истории Израиля».

Агентство Reuters также отметило со ссылкой на израильский Минфин, что вложенные средства пойдут на строительство нового предприятия по производству микросхем в Кирьят-Гате, которое должно будет открыться в 2027 году и функционировать по меньшей мере до 2035 года. Согласно условиям сделки, Intel должна будет платить налог в размере 7,5%, хотя на данный момент в Израиле действует норма в 5%. Новое предприятие обеспечит рабочие места для нескольких тысяч граждан Израиля.

В заявлении компании, которое также цитирует Reuters, говорится, что действия компании в Израиле сыграли «решающую роль» в ее успехе по всему миру. Решение компании о расширении производственных возможностей на территории еврейского государства обусловлено «стремлением удовлетворить производственные потребности, которые возникнут в будущем».

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