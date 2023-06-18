На бывшего президента Ирана завели уголовное дело

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В отношении экс-президента Ирана Хасана Рухани возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса.

Об этом заявил член Меджлиса Исламского Совета Ирана (парламента) Насрулла Пежманфар.

По его словам, дело против Хасана Рухани на основании жалобы 700 тысяч человек направлено в прокуратуру, ожидается, что вопрос будет рассмотрен в кратчайшие сроки, ожидается избрание судом в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу или иной меры.

Хасана Рухани обвиняют в проблемах с фондовым рынком и вмешательстве на валютный рынок.