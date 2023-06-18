Гаджи Керимов разгромил в финале чемпионата Европы Геворгяна |
Cтарший cержант ГПС покончил с собой |
Минобороны Азербайджана опровергло армянское вранье |
В Армении на это сказали бы «Фландрия признала Арцах» |
МИД Азербайджана поздравил Великобританию |
Ильхам Алиев и Рустам Минниханов на открытии ООО «Авто Лизинг Азербайджан» (фото, видео) |
МИД подчеркивает стремление Азербайджана к реинтеграции карабахских армян |
Армяне обстреливают наши позиции |
Ильхам Алиев выразил уверенность в расширении связей с Великобританией |
Главное Мир

Эрдоган: Мы планируем увеличить экспорт Турции до 265 миллиардов долларов

Эрдоган: Мы планируем увеличить экспорт Турции до 265 миллиардов долларов

Мы планируем увеличить экспорт Турции до 265 миллиардов долларов к концу 2023 года и до 285 миллиардов долларов к концу следующего года.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции отметил, что экспорт услуг в прошлом году увеличился на 47,3 процента и достиг 90 миллиардов долларов.

Эрдоган также обратил внимание на достижения оборонной промышленности страны. «В прошлом году поставки оборонной продукции за границу увеличились на 37 процентов и достигли 4,3 миллиарда долларов», — добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
На бывшего президента Ирана завели уголовное дело
Мир

На бывшего президента Ирана завели уголовное дело

2023/06/18, 22:19
В Иране казнили убийцу двух полицейских
Мир

В Иране казнили убийцу двух полицейских

2023/06/18, 22:00
Захватчику заложников в банке в Астане грозит от семи до 12 лет лишения свободы
Мир

Захватчику заложников в банке в Астане грозит от семи до 12 лет лишения свободы

2023/06/18, 21:01
Блинкен провел переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом
Мир

Блинкен провел переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом

2023/06/18, 20:40
Китай обвинил Великобританию в нарушении международных норм
Мир

Китай обвинил Великобританию в нарушении международных норм

2023/06/18, 20:20
Эрдоган: Мы планируем увеличить экспорт Турции до 265 миллиардов долларов
Мир

Эрдоган: Мы планируем увеличить экспорт Турции до 265 миллиардов долларов

2023/06/18, 20:01
В Казахстане задержали мужчину, удерживавшего в заложниках людей в банке
Мир

В Казахстане задержали мужчину, удерживавшего в заложниках людей в банке

2023/06/18, 19:02
Состоялась встреча президентов Узбекистана и Ирана
Мир

Состоялась встреча президентов Узбекистана и Ирана

2023/06/18, 17:43
Министр обороны Армении совершил рабочий визит во Францию
Мир

Министр обороны Армении совершил рабочий визит во Францию

2023/06/18, 17:24