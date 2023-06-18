Эрдоган: Мы планируем увеличить экспорт Турции до 265 миллиардов долларов

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Мы планируем увеличить экспорт Турции до 265 миллиардов долларов к концу 2023 года и до 285 миллиардов долларов к концу следующего года.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции отметил, что экспорт услуг в прошлом году увеличился на 47,3 процента и достиг 90 миллиардов долларов.

Эрдоган также обратил внимание на достижения оборонной промышленности страны. «В прошлом году поставки оборонной продукции за границу увеличились на 37 процентов и достигли 4,3 миллиарда долларов», — добавил он.