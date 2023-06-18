Община Западного Азербайджана встретилась с представителями УВКБ ООН в нашей стране

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Община Западного Азербайджана, объединяющая азербайджанских беженцев, изгнанных из Армении и занимающаяся защитой их права на возвращение, встретилась с представителями Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в нашей стране.

Как сообщает страница Общины Западного Азербайджана в Facebook, община, придающая большое значение международной поддержке в осуществлении процесса возвращения, ранее обращалась к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций с призывом к ООН и ее специализированным структурам о помощи в этом процессе.

В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, в том числе репатриация, реинтеграция, решение проблем беженцев, состоялся обмен мнениями о предстоящем Всемирном дне беженцев.

Община Западного Азербайджана одобряет деятельность Верховного комиссариата ООН по делам беженцев за его приверженность делу защиты прав и благополучия беженцев во всем мире.