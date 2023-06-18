Ковер, подаренный Ильхамом Алиевым президенту Израиля, украшает его кабинет

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Англоязычная израильская газета The Jerusalem Post, имеющая широкую читательскую аудиторию во всем мире, уделила особое место ковру, подаренному Ильхамом Алиевым во время официального визита президента Государства Израиль Ицхака Герцога 30 мая в Азербайджан.

В статье упоминается, что большой сотканный шелковый ковер украшает комнату Герцога:

«Во время встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил И.Герцогу глубокую признательность и в знак почета и уважения преподнес ему сотканный ковер. Израиль уже несколько лет поддерживает тесные отношения с Азербайджаном на различных уровнях. Приезжающие главы государств и другие высокопоставленные лица будут иметь возможность увидеть ковер во время частной встречи с И.Герцогом».