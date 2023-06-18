Президент Турции вручил награду SOCAR

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В Конгресс-центре Халич состоялось общее собрание МИД и церемония награждения чемпионов по экспорту с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В этом году были награждены компании, вошедшие в топ-10 из 1 000 ведущих компаний Турции по показателям экспорта.

SOCAR занял третье место в топ-10. Этот ежегодный план мероприятий является частью миссии TIM.

Вице-президент SOCAR Сулейман Гасымов отметил, что Petkim, дочернее предприятие SOCAR, занимает почетное место среди ведущих предприятий-экспортеров Турции. Особая оценка нашего вклада в экспорт братской Турции определяет успехи в нашей дальнейшей деятельности.