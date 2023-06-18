Гаджи Керимов разгромил в финале чемпионата Европы Геворгяна |
Cтарший cержант ГПС покончил с собой |
Минобороны Азербайджана опровергло армянское вранье |
В Армении на это сказали бы «Фландрия признала Арцах» |
МИД Азербайджана поздравил Великобританию |
Ильхам Алиев и Рустам Минниханов на открытии ООО «Авто Лизинг Азербайджан» (фото, видео) |
МИД подчеркивает стремление Азербайджана к реинтеграции карабахских армян |
Армяне обстреливают наши позиции |
Ильхам Алиев выразил уверенность в расширении связей с Великобританией |
Главное Общество

Дорожная полиция предупредила водителей о погоде

Дорожная полиция предупредила водителей о погоде

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) Министерства внутренних дел Азербайджана предупредило водителей о погоде.​

По информации, предоставленной в национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов, с 18 по 21 июня на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, будет дуть сильный ветер, местами пройдут дожди, в некоторых местах осадки будут интенсивными.

ГДП обращаясь к участникам дорожного движения, просит соблюдать осторожность при выезде на дорогу, строго соблюдать правила дорожного движения, проявлять внимательность к другим участникам движения, в частности, к пешеходам для предотвращения дорожно-транспортных происшествий и других неприятных ситуаций на дорогах.

Водители должны выбирать скорость движения своих транспортных средств в соответствии с погодными условиями, снижать скорость на открытой местности, не совершать резких маневров или резких торможений, не выполнять обгон без необходимости.

С учетом ветра и дождя транспортные средства следует останавливать вдали от объектов с высокой вероятностью обрушения, скольжения, поломки, опрокидывания, при парковке следует отдавать предпочтение закрытым пространствам.

Теги:
Из этой рубрики
Дорожная полиция предупредила водителей о погоде
Общество

Дорожная полиция предупредила водителей о погоде

2023/06/18, 14:33
Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и сильный ветер
Общество

Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и сильный ветер

2023/06/18, 13:15
Скончались пострадавшие при взрыве газа в Шеки двое несовершеннолетних детей
Общество

Скончались пострадавшие при взрыве газа в Шеки двое несовершеннолетних детей

2023/06/18, 09:36
Модульные больницы для лечения больных коронавирусом перейдут к TƏBİB
Общество

Модульные больницы для лечения больных коронавирусом перейдут к TƏBİB

2023/06/17, 17:56
Рустам Минниханов и Ильхам Алиев вылетели из Зангиланского международного аэропорта в Баку (фото, видео)
Общество

Рустам Минниханов и Ильхам Алиев вылетели из Зангиланского международного аэропорта в Баку (фото, видео)

2023/06/17, 17:08
Состоялось очередное заседание Комиссии по борьбе с коррупцией
Общество

Состоялось очередное заседание Комиссии по борьбе с коррупцией

2023/06/17, 16:23
Ильхам Алиев и Рустам Минниханов в селе Агалы (фото)
Общество

Ильхам Алиев и Рустам Минниханов в селе Агалы (фото)

2023/06/17, 16:14
Минниханов: Татары и азербайджанцы очень близки и по языку
Общество

Минниханов: Татары и азербайджанцы очень близки и по языку

2023/06/17, 16:08
Председатель TƏBIB о возможности отмены карантинного режима
Общество

Председатель TƏBIB о возможности отмены карантинного режима

2023/06/17, 15:48